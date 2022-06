Mon Laferte y la canción que le escribió a un amor fugaz que se volvió un hit

La cantante chilena abrió su corazón en una nueva entrevista para Yordi Rosado.

Mon Laferte fue la artista invitada de la semana en el programa de entrevistas que Yordi Rosado comparte en su canal de YouTube. En dicha emisión, la cantante chilena confesó que su hit ‘Amor Completo’ surgió de un amor fugaz que vivió durante un viaje a Lima, Perú.

Durante la plática, el ex conductor de Otro Rollo le preguntó sobre la fuente de inspiración para sus canciones, mismas que logran posicionarse dentro del gusto del público. Fue ahí donde ella mencionó que uno de los más grandes hits de su carrera musical surgió durante un concierto que ofreció en territorio peruano, en donde se enamoró perdidamente de un chico.

“Era un viaje pasajero de tres o cuatro días, me enamoré y le escribí ‘Amor completo’; se la mostré y él se derretía de amor”, escribió Mon Laferte.

'Amor Completo' surge de un amor fugaz que vivió en Lima, Perú.

Una vez cumplido el compromiso laboral y teniendo en claro que era un amor fugaz, la cantante regresó a México. Sin embargo, ella no se esperaba que el chico la siguiera: “La cosa es que a las dos semanas me dice: ‘No puedo vivir sin ti’ y viene a México a buscarme… Me ha pasado mucho eso, por andar escribiendo canciones no sé qué hacer con los chavos”

Cabe destacar que esta no es la única e impactante declaración que Norma Monserrat Bustamante Laferte, nombre real de la cantante, realizó en la entrevista con Yordi Rosado, a quien también le confesó sin pena alguna que llegó a vender marihuana en la secundaria.

Amor Completo, su más grande hit

Recordemos que ‘Amor Completo’ es una canción que forma parte de su segundo álbum de estudio titulado ‘Mon Laferte Vol. 1’, disponible en todas plataformas digitales desde el 15 de agosto del 2015. Meses más tarde, estrenó el video oficial en YouTube, mismo que ya supera los 164 millones de reproducciones a nivel mundial.

Con un excelente desempeño en las listas de popularidad y habiendo certificación 4X Platino, el sencillo de la cantante nacida en Región de Valparaíso, Chile se ha convertido en uno de los más grandes éxitos de su carrera y un tema ideal para dedicar entre las parejas enamoradas.

¿Cómo llego a la fama Mon Laferte?

La estrella chilena ha puesto en pausa su carrera para disfrutar de su maternidad.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Mon Laferte inició su carrera como cantante en 2003 pero fue hasta el lanzamiento de su tercer álbum de estudio que cobra reconocimiento a nivel nacional e internacional. Hoy en día, ella ha puesto en pausa sus planes laborales para disfrutar el nacimiento de su hijo Joel.

