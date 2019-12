Mon Laferte se sincera y habla del abandono de su padre

La cantante chilena, Mon Laferte fue invitada especial en el programa de TV Azteca, “Venga la Alegría”, donde además de hablar de sus más reciente trabajo musical confesó el gran pesar que le causa la ausencia de su padre.

Mon Laferte en su protesta durante los Grammy´s

Mon Laferte de 36 años relató cómo tras el divorcio de sus padres, su papá abandonó su hogar dejando un gran vacío en la vida de su hija, quien ha logrado consolidarse como una de las artistas más populares e influyentes de Latinoamérica.

“Claro que me hizo mucha falta, yo era muy chiquita y creo que se hayan separados porque eran más infelices que juntos, me hizo falta porque había un papá presente y luego ya no está, pues eso fue difícil para mí”, comentó.

Pese a la ausencia de su padre y el complicado divorcio, Mon Laferte aún conserva su fe en el matrimonio ya que aseguró que si tiene deseos de casarse algún día y vivir esa clase de amor.

“Si creo en el matrimonio, he vivido con alguien y si te quieres casar está bien lo que no creo ya es en las relaciones posesivas y aprender a soltar no es fácil, a veces hay que entender que las personas sean felices, se debería poder tener más libertad en las relaciones”, señaló.

SU MANERA DE AMAR

“Soy muy intensa en el amor [...] Cuando estoy enamorada soy muy entregada y a veces creo que sí he dado de más [...] Me enamoro rápido, no me da miedo”, explicó.

“Ahora estoy solita, pero tampoco la estoy pasando mal, estoy disfrutando de mi”, agregó la emblemática, Mon Laferte.

Al cuestionarla sobre que busca en un hombre, la chilena dijo; “Me gustan divertidos, seguros de sí mismos y sí, aunque me gustan todos, yo no hago diferencia de edades ni de físicos”.

UN MENSAJE PARA ESTAS FECHAS

Antes de terminar su entrevista para TV Azteca, Mon Laferte intérprete de “Tu falta de querer” dijo a la audiencia.

“A veces la gente está muy preocupada por llenar expectativas [...] Relájense y disfruten estas fechas bellas, si no tiene dinero, siempre pueden regalar un beso”.

