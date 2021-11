Mon Laferte revela que al conocer a Belinda le dió un regalo para su bebé

Mon Laferte compartió en su cuenta de Instagram que finalmente pudo conocer a la cantante Belinda. El encuentro entre ambas estrellas de la música ocurrió el pasado viernes 12 de noviembre, mientras ambas estaban como invitadas en el festival mexicano “Tecate Pa’l Norte 2021″.

Sin embargo, la cantante chilena confesó que no sólo conoció a la intérprete nacida en España pero nacionalizada mexicana, sino que Beli y su mamá le dieron unos regalos al bebé que Mon está esperando.

“Ayer conocí a Belinday es tan hermosa… Ella y su mamá me llevaron regalitos para bebé”, escribió Mon Laferte quien tiene poco más de cinco meses de embarazo.

Belinda y Mon Laferte tuvieron una adorable conexión

Ambas cantantes se admiran y estuvieron contentas por el encuentro/Foto: Instagram

El emotivo encuentro entre la cantante de “Amor a primera vista” y la intérprete de “Algo es mejor”, fue grabado y compartido en las historias de Instagram de la chilena. En el clip, se muestra que hubo una buena conexión entre ambas estrellas.

“Ay no sabes qué felicidad me da conocerte, no, no sabes cuánto te admiro, te juro” declaró Beli, mientras las dos estaban fuertemente abrazadas. Por su parte, la cantante embarazada también la llenó de elogios, y luego compartieron una actividad de pintura juntas.

Mon Laferte estaba en Pa’l Norte en su esperado regreso a los escenarios en México. En este mismo concierto, actuaron otros artistas internacionales como Foo Fighters, Los Auténticos Decadentes, Foster The People, Galantis, Juanes, Mau y Ricky, Sublime With Rome, Ed Maverick, Enjambre, Gera MX, entre muchos otros.

Mon Laferte ya sabe el sexo de su bebé y el nombre que le pondrá

Laferte va a esperar a que su bebé nazca para finalmente revelar su nombre/Foto: El Diario Ecuador

Durante una entrevista con el medio Delarosa TV, la cantante de 38 años confesó que aunque ya sabe qué sexo será su bebé, no planea revelarlo hasta que nazca: “ya sé el sexo de mi bebé, pero aún no lo voy a revelar hasta que nazca, porque es una sorpresa”.

Incluso Mon Laferte, quien está esperando a su bebé con su novio, el guitarrista y productor mexicano Joel Orta, dijo que ya tiene hasta el nombre que le va a poner a su bebé, y todo lo necesario para su llegada.

