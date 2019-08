Mon Laferte: por exponer SANGRE MENSTRUAL YouTube censuró uno de sus videos (VIDEO)

Mon Laferte: por exponer SANGRE MENSTRUAL YouTube censuró uno de sus videos

La cantante chilena Mon Laferte ha causado polémica por uno de sus más recientes videos, debido a que una reconocida plataforma musical la ha censurado por exponer sangre menstrual.

Fue el 3 de agosto que el video del tema “Canción de mierda” salió a la luz en todas las plataformas musicales, un material audiovisual en donde se ve un hilo de sangre que baja por la pierna de la cantante, llega hasta su pie y gotea por el piso.

Pero eso no es todo, en otras escenas Mon Laferte aparece sumergida en una bañera llena de un líquido rojo que simula sangre, que en general acompañan el drama que narra la canción.

CENSURA EN YOUTUBE

Las escenas anteriores fueron nada más y nada menos que las causas para que YouTube censurara el video de la cantante y le impidiera poner pauta publicitaria en su video.

Hay que destacar que el video ya tiene más de 1,8 millones de reproducciones, pero Mon Laferte no podría monetizar esas visitas, pues su video no puede incluir avisos publicitarios, por lo que ha expuesto en su cuenta de Instagram que "no acepta" la restricción de su video: "@youtube no acepta poner pauta a mi videoclip #canciondemierda ya que tiene 'sangre'".

Mon Laferte ha expuesto la "doble moral" de la plataforma, "teniendo en cuenta la cantidad de contenido musical violento, misógino, de gánster, etc...con pautas millonarias que producen millones de views" y ha desatado una ola de mensajes de apoyo por este hecho.

POLITICAS DE YOUTUBE

Cabe destacar que las políticas de YouTube para anunciantes, "el contenido que se enfoque en sangre, actos violentos o lesiones que se presenten sin ningún tipo de contexto adicional no se considerará apto para la publicación de anuncios".

La famosa plataforma también ha complementado que: "El contexto adicional es importante si muestras contenido violento en un contexto informativo, educativo, artístico o documental".

Censuras de YouTube

YouTube considera contenidos "violentos o explícitos" los "videos o imágenes en los que se muestran fluidos corporales, como sangre o vómito, con el objetivo de impactar o desagradar a los espectadores"; también agrega que si el video infringe sus políticas, lo retirará de la plataforma y enviará una advertencia al canal donde se publicó.

