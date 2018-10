Mon Laferte lanzará canción junto a Gwen Stefani| Richard Shotwell

Mon Laferte es una cantante que tuvo una fama increíble gracias a internet, y aunque hay una gran parte del público que la odia, no puede negarse que la cantante ha ascendido en el mundo de la música y cada vez mas alto. Tanto que la cantante llego a oídos de Gwen Stefani, una de las cantantes más exitosas del inicio del siglo XXI

A Dueto con Gwen Stefani

La cantante Gwen Stefani anunció recientemente la salida de su próximo álbum “You Make it Feel Like Christmas”, que será una remasterización su su disco que salió el año pasado. E incluirá nuevas canciones como “Santa Claus Is Coming to Town”, “Winter Wonderland, Cheer for the Elves” y “Secret Santa”.

También incluye el tema “Feliz Navidad”, en la cual Mon Laferte, colaborará con la exitosa artista. El tema viene escrito en español, asi que podremos escuchar a Gwen Stefani cantar en nuestro idioma.

Esta colaboración significará un enorme avance en la carrera de la cantante chilena, que hace poco estreno su tema “El Beso”, primera canción de su próximo disco que saldrá a finales de año.

Aquí te la dejamos: