Mon Laferte habla del cáncer de tiroides que padeció

Mon Laferte revela cómo enfrentó el cáncer.

En una entrevista la cantante Mon Laferte reveló que hace unos años fue diagnosticada con cáncer de tiroides, lo que estuvo a punto de frenar sus sueños de convertirse en una gran artista.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Mon Laferte este año se convirtió en madre, por lo que está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, sin embargo antes tuvo que enfrentar muchas dificultades en la vida.

En una entrevista con Yordi Rosado, la cantante chilena recordó cuando fue diagnosticada con cáncer de tiroides en el 2010 y reveló cómo enfrentó el momento.

¿Qué cáncer tuvo Mon Laferte?

Mon Laferte habló del cáncer que enfrentó a sus 26 años.

Mon Laferte le confesó al conductor Yordi Rosado que cuando tenía 26 años y ya vivía en México, cantaba en los camiones, vendía sus discos o incluso los regalaba.

Sin embargo lo más difícil lo enfrentó fue cuando le diagnosticaron cáncer: "Fui al doctor y me dijeron: 'resulta que tienes un cáncer ahí que te está apachurrando todo entonces hay que operarte'".

Aunque afirma que fue muy positiva, tenía mucho miedo porque le informaron que podría dejar de cantar o no hacerlo como antes:

"Yo decía 'si no puedo cantar, hago otra cosa, puedo aprender a tocar el piano'", aseguró.

Mon Laferte reveló que sufrió depresión

Mon Laferte enfrentó diversas dificultades en su salud mental.

Recientemente la cantante Mon Laferte reveló que hace varios años enfrentó depresión, mimo que originó que quisiera suicidarse.

"Mi psiquiatra me dice que no, que no es momento. Terapia, tomo terapia soy súper rigurosa con eso y a veces ya no sé ni qué decirle a mi terapeuta, pero igual estoy ahí porque es súper importante".

Actualmente Mon Laferte vive un gran momento con su maternidad, sin embargo destaca la importancia de seguir tomando terapia.

