Mon Laferte estrena nuevo videoclip del tema “Caderas blancas” (VIDEO)

La cantante chilena Mon Laferte estrenó a través de la plataforma de YouTube, el nuevo videoclip del tema "Caderas blancas".

Esta nueva canción forma parte de su nuevo material discográfico que lleva por nombre "Norma". En el video se puede apreciar a la cantante acompañada de un grupo de mujeres bailarinas vestidas con el estilo original que Laferte siempre se ha caracterizado en su carrera artística.

En el videoclip se aprecia un ambiente colorido y las bailarinas se encuentran disfrutando del aire libre.

Y es que durante una entrevista Mon Laferte, reveló que parte de las canciones las escribió cuando se quedó atrapada por una hora y media en un ascensor.

Cabe mencionar que "Norma" es la sexta producción de la intérprete chilena Mon Laferte y fue grabada como un concierto en vivo.

La intérprete de 'Tu falta de querer' señaló en una entrevista, que las diez canciones del disco relatan las etapas de una relación de pareja.

"Es la primera vez que hago un álbum más de diseño, porque escribí conscientemente cada canción pensando en las etapas del amor". Mencionó Mon Laferte.

Recordamos que el disco de Mon Laferte incluyen las canciones: "Ronroneo", “Por qué me fui a enamorar de ti”, "Caderas Blancas", que han sido la sensación de todos los fieles seguidores de la famosa.

La famosa cantante Mon Laferte reveló que la grabación de su último álbum fue de corrido, pues ella mencionó que es capaz de cantar sin parar.

Mon Laferte ha colaborado con la cantante Gwen Stefani en un tema de Navidad, es una canción en español, como parte de la reedición del álbum "You Make It Feel Like Christmas" de la cantante estadounidense, este material discográfico fue lanzado en el año de 2017.