Mon Laferte deslumbra con la versión andina de Metallica

Mon Laferte después de muchas críticas y polémicas, por fin ha estrenado su esperado cover de “Nothing Else Matters”, que forma parte del disco tributo "The Metallica Blacklist" del emblemático "Black Album" de Metallica.

La cantante chilena fue una de las tantas estrellas que participó del proyecto, prestando su voz para una versión de la exitosa canción a la que le dio un toque bastante andino que solo ella sabría darle.

Hay que destacar que además de este cover de Laferte, artistas como Miley Cyrus, Elton John, el cantante J Balvin, Phoebe Bridgers, Dave Gahan, Cage The Elephant, Idles, St. Vicent, Weezer y Mac Demarco, también forman parte de esta reedición.

Mon Laferte y el rock pesado

Se ha destacado que la bella Mon Laferte en varias ocasiones ha reconocido ser una gran fanática del rock pesado. Incluso, entre 2012 y 2014 participó de los proyectos Abaddon y Mystica Girls, en que volcó su interés por el metal.

Por otro lado se ha resaltado que las ventas de este álbum se destinarán a diferentes organizaciones benéficas escogidas por los artistas participantes, tales como la Fundación Mi sangre, de Juanes, y la fundación Within My Hands, de Metallica.

Junto con "The Metallica Blacklist", la banda californiana reeditará "The Black Album" en múltiples formatos, incluido una caja de lujo de edición limitada.

30 años de Black Album de Metallica

El Black Álbum de Metallica estaba desembarcando en las tiendas de discos de todo el mundo hace 30 años, por lo que el legendario lanzamiento alcanza en este 2021 sus 30 años.

El álbum homónimo de la banda californiana pronto se conoció como el "álbum negro" en nuestro país y el resto del planeta. Además, no solo su característico nombre le hizo adquirir tanta fama, sino que su contenido marcó un antes y un después en el devenir de la formación de thrash metal.

Después de Kill 'Em All (1983), Ride The Lightning (1984), Master of Puppets (1986) y ...And Justice for All (1988), los hombres de negro dieron un viraje hacia lo melódico en su quinto trabajo de estudio, alejándose así de sonidos más pesados.

Cabe destacar que esto provocó el nacimiento de la balada Nothing Else Matters que ahora interpreta como cover la talentosa chilena Mon Laferte y que ya está disponible en todas las plataformas.

