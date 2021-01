Mon Laferte desea cantar con Paquita la del Barrio ¡Pero ella ni la conoce!/Foto: Teatro Real y Pikara Magazine

La chilena Mon Laferte cuenta con una impresionante carrera como cantautora. Es reconocida en Latinoamérica y otros lugares; ha recibido importantes reconocimientos por su música. Pero la artista expresó su anhelo de poder colaborar algún día a lado de la famosa cantante mexicana, Paquita la del Barrio.

Mon es fanática de las canciones de regional mexicano de Paquita y uno de sus grandes sueños sería poder realizar un dueto con ella: “Me encantaría conversar cosas de su vida, preguntarle si hay cosas que le faltó decir…”.

“Creo que a Paquita siempre la hemos vista como un personaje con mucha personalidad, pero ha tenido una vida muy difícil, ha sido una mujer muy valiente y creo que le hacen falta algunos homenajes, algunos reconocimientos. Si tuviera que escoger una, mi favorita sería la de Tres Veces te Engañé”, declaró la cantante chilena en una entrevista.

Pero aunque Laferte está más que dispuesta a cantar a lado de la impresionante intérprete mexicana de “Rata de Dos Patas”, parece que no hay muchas probabilidades de que ocurra la colaboración.

Paquita la del Barrio ni siquiera conoce a Mon Laferte

En una entrevista para el programa Ventaneando, Paquita, cuyo nombre real es Francisca Viveros Barradas, declaró que no conoce la trayectoria artística de Monserrat.

Aunque no descartó la idea de trabajar con ella, “La Reina del Pueblo” no se mostró muy entusiasmada en colaborar con la cantante de “Mi Buen Amor: “El gusto es de cada persona y le agradezco mucho el gesto. A lo mejor sí, no me queda de otra más que pagarle con la misma moneda”.

No obstante, Paquita la del Barrio ha tenido que estar alejada de los escenarios por cuestiones de salud y también por la pandemia de Coronavirus. Pero los fans aún mantienen la esperanza de que en algún momento, la mexicana finalmente elija conocer y trabajar con Mon Laferte.

