Mon Laferte con BATA muy mexicana deslumbra desde su casa

La cantante chilena Mon Laferte, quien se ha hecho de un gran éxito musical en toda Latinoamérica, en esta ocasión ha sorprendido en las redes sociales al presumirse con un atuendo muy mexicano que realza su belleza única.

Hay que recordar que actualmente Mon Laferte se encuentra promocionando su nuevo sencillo “Biutiful” que grabó desde su casa antes del confinamiento obligatorio y del cual ha descrito de la siguiente forma:

“Yo creo que no hay que ser bruja para saber que el mundo ya estaba atravesando una pandemia. La canción me vino porque amigas de España me decían: ‘Acá está muy pesado, cuídense allá’. Yo pude ver que podía venir una cuarentena y un confinamiento y todo eso, pero en realidad la canción en sí la escribí como por otros motivos”.

Hay que destacar que la artista chilena ha dicho sobre la canción: “La escribí, también, por la necesidad de gritarme a mí y gritarle al mundo que me siento bien, que me siento ‘biutiful’. Siento que hoy más que nunca en mi vida me siento más segura, me quiero más y justo quedó como con la situación”.

La pose en bata de Mon Laferte

Recientemente la cantante Mon Laferte sorprendió a sus seguidores con una linda fotografía donde aparece portando una bata muy mexicana y ha deslumbrado a todos también con su bella sonrisa que la ha caracterizado siempre.

Mon Laferte sorprendió en redes sociales al aparecer la mañana de este lunes de una manera muy mexicana, ya que siempre ha demostrado ser fanática de las flores y sobre todo de los vestidos bordados por lo que decidió compartir una bonita fotografía donde porta una hermosa bata y sonríe de manera tan maravillosa.

“Linda semana, todo está bien, no hay nada malo en mi”.

Cabe destacar que sus seguidores quedaron impactados por la forma tan linda en que Mon Laferte se mostró, pues desde hace tiempo no se le veía sonreír y ahora luce bastante fresta y muy al estilo mexicano.