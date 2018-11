Mon Laferte cantará con Gwen Stefani durante un show en Estados Unidos

La cantante chilena Mon Laferte participará en un show en Estados Unidos junto a la famosa intérprete Gwen Stefani el próximo 6 de diciembre, ambas estarán en el programa de Jimmy Kimmel, que es considerado uno de los show más importantes.

Mon Laferte durante el programa será la invitada estelar de la cantante Gwen Stefani, pues recordamos que la estrella lanzó el tema "Feliz Navidad" junto con la cantante chilena.

En el segmento de la presentación de Mon Laferte y Gwen Stefani durante el programa "Jimmy Kimmel Live!", ofrecerán espectáculo gratuito que será trasmitido desde la avenida Hollywood Boulevard de Los Ángeles.

Mon Laferte y Gwen Stefani prometen conquistar a todo el público con la canción "Feliz Navidad", tema en español en el que colaboró Laferte como parte de la reedición del álbum "You Make It Feel Like Christmas" de la cantante estadounidense, este material discográfico fue lanzado e el año de 2017.

Por el momento la cantante Gwen Stefani se encuentra promocionando su álbum navideño, mientras que Mon Laferte sigue cosechando éxitos con su nueva producción musical.

Y es que algunos famosos cantantes como: The Killers, Coldplay, Bono Depeche Mode, Arctick Monkeys, Faith No More, Taylo Swift y Paul McCartney entre otros artistas y bandas han pasado por este escenario.

El nuevo disco de la cantante Gwen Stefani incluye 17 temas, entre las que se encuentran los clásicos “Santa Claus is coming to town”, “Cheer for the elves”, “Secret Santa” y “Winter Wonderland”.

Estas sesiones musicales que brida un espacio a los cantantes, fueron creadas como un segmento especial de "Jimmy Kimmel Live!", para que el público pueda disfrutar de las canciones de sus artistas favoritos.