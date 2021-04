Gloria Trevi y Mon Laferte se han convertido en blanco de duras críticas en las redes sociales a causa de su reciente colaboración titulada ‘La Mujer’, y aquí en La Verdad Noticias te contaremos todos los pormenores de esta situación que opacan el nuevo lanzamiento de la cantante chilena.

Junto al debut de su sexto álbum de estudio en plataformas digitales, Mon Laferte estrenó, en colaboración con Gloria Trevi, la canción y el video musical de ‘La Mujer’. Sin embargo, este lanzamiento fue opacado por las críticas que recibió la cantante chilena por haber trabajado en conjunto con la mexicana.

De acuerdo a las redes sociales, ‘La Mujer’ era una de las canciones más esperadas por los fanáticos de la cantante Mon Laferte, esto debido al significado que tiene para ella, quien anteriormente se limitaba a interpretarla en conciertos y había dicho que nunca grabaría una versión de estudio.

Al anunciar que este tema sería incluido en el nuevo disco de la cantante chilena, los fans se emocionaron, pero dicho sentimiento fue muy breve para algunos al enterarse que se trataba de una colaboración con Gloria Trevi, pues hay quienes consideran inaceptable que ella, siendo feminista, trabaje con una artista que fue acusada de corrupción de menores.

Pese a las críticas, el lanzamiento de ‘La Mujer’ está siendo todo un éxito, pues se ha dado a conocer que el video oficial ya logró superar las 696 mil reproducciones en tan solo un día y se posiciona en la posición número 5 de las principales tendencias de dicha plataforma.

Gloria Trevi responde a las críticas que recibe Mon Laferte en redes sociales

En una reciente entrevista para el diario Reforma, Gloria Trevi habló de las críticas que ha recibido su colaboración con Mon Laferte; ahí recordó su pasado y cómo, según ella, fue utilizada por el gobierno. También recordó el pleito legal que tiene con Pati Chapoy y TV Azteca. Por último, señala sentirse identificada con la letra de ‘La Mujer'.

"La letra dice: 'Soy esa mujer, la que cuelga de la soga'. Hay una televisora que tengo demandada y no han querido dar la cara. La gente no sabe que incluso el gobierno me utilizó para tapar a Las Muertas de Juárez, era una cortina de humo. Cuando veo una crítica de: '¿Cómo invitaste a esa mujer...?', confirmo que yo soy esa mujer” declaró Gloria Trevi.

