Mon Laferte cancela concierto feminista en apoyo a comunidad trans

Mon Laferte dio a conocer en redes sociales que cancelaba su participación en el concierto organizado por Okupa Bloque Negro, esto luego de que recibiera mensajes en donde se le acusaba de "transfobia" por apoyar a dicho colectivo feminista, el cual fue señalado por los internautas y otros activistas como un movimiento que rechaza a la comunidad transgénero.

A través de su cuenta de Facebook, Mon Laferte dio a conocer a sus seguidores los motivos que la orillaron a cancelar su participación en el show que se llevará a cabo el próximo 4 de diciembre; además de que reiteró su apoyo a la comunidad LGBTTTIQ+ y los colectivos feministas.

"Decidimos en conjunto hacer un pequeño concierto para recaudar ayuda (alimentos, medicina y ropa principalmente), compartí el evento en mis redes y a los minutos de esto comencé a recibir mensajes en donde se me acusaba de posible transfobia por apoyar al bloke", escribió la cantante chilena en Facebook.

Mon Laferte cancela su participación en el concierto organizado para apoyar al colectivo feminista OKUPA Bloque Negro.

Mon Laferte se manifiesta en contra del odio

De igual forma, Mon Laferte mencionó en su mensaje que, en su momento, aceptó apoyar a Okupa porque "es un refugio para mujeres, un hogar, un espacio de resistencia contra la violencia; aquí hay madres buscando justicia"; sin embargo, tras las acusaciones decidió investigar más sobre lo que pasaba.

"Me pareció necesario investigar, entonces me comuniqué directamente con el bloque para saber su postura. Ayer por la tarde pude hablar con Erika (vocera de la Okupa y madre buscando justicia) le pregunté qué era lo que estaba pasando, Erika me dijo que 'aquí el único enemigo es el patriarcado'", añadió la intérprete de ‘Pla Ta Ta’.

Por último, Mon Laferte aseguró que no quiere se generen más discusiones ante esta situación: "Yo ya no quiero más odio, seguiré apoyando a todos los colectivos feministas, trans, LGBTTTIQ+ como lo he hecho los últimos 10 años de mi vida. Cabe mencionar que la decisión de la chilena fue aplaudida por exponentes de la comunidad trans.

