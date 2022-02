Mon Laferte anuncia el nacimiento de Joel, su primer hijo

Mon Laferte anuncia que ya es mamá

La cantante Mon Laferte anunció mediante sus redes sociales que ha dado luz a su primer hijo, el cual recibe el nombre de Joel en honor a su esposo.

Con el contundente mensaje "ya soy mamá", la intérprete chilena habría confirmado el nacimiento de su primogénito, sin embargo no se brindaron mayores detalles al respecto.

Laferte ya había revelado previamente el nombre y sexo de su bebé, por lo que ahora La Verdad Noticias puede asegurar que es un varón de nombre Joel.

La intérprete de "Mi buen Amor" declaró mediante su cuenta oficial de Twitter que ya es madre, confirmando lo que se había rumoreado en las últimas horas.

“Ya soy mamá”, fue el escueto mensaje que la intérprete de Salvador compartió en su cuenta oficial de Twitter.

De inmediato el tweet se volvió viral en las redes, recibiendo desde luego felicitaciones por iniciar su etapa como madre.

Como recordarás la cantante anunció en agosto de 2021 su embarazo. “Estoy embarazada. No debería decirlo todavía, porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo; pero es que ya no puedo, ya no puedo seguir un día más… Me siento a medias de alguna manera”, dijo entonces.

¿Quién es el esposo de Mon Laferte?

Joel Orta Oviedo, es desde el 2021, pareja de la cantante chilena, quien saltó a la fama gracias a sus interpretaciones de música balada-rock.

Mon Laferte mientras tanto se dará un merecido descanso en su etapa como cantante, pues dedicará sus dias al cuidado de su primer hijo, tal como lo hubiera anunciado con anterioridad.

