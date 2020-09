Momentos de tensión entre Oscar Mediavilla y Laurita Fernández en Cantando 2020

Momentos de tensión se vivieron durante la transmisión de Cantando 2020 cuando Oscar Mediavilla y Laurita Fernández protagonizaron un cruce de palabras luego de la participación de Valeria Lynch, quien interpretó el clásico “Que ganas de no verte nunca más”, pero al parecer esto no le alcanzó para convencer a todo el jurado.

Luego de la devolución de Nacha Guevara y Karina La Princesita, la coconductora del ciclo hizo un comentario que molestó a Oscar Mediavilla. Seguramente, luego se habrá preguntado para qué lo hizo. "Yo la noté un poco disconforme a la coach con las devoluciones anteriores, estaba escuchando la charla que tenía", comenzó la también bailarina.

Momentos de tensión se viven en Cantando 2020

Momentos de tensión entre Oscar Mediavilla y Laurita Fernández en Cantando 2020

Por su parte, la coach Natalia Cocciuffo dijo: “Es que yo los veo tan conectados y a ella, que entrega tanto y es tan pasional, que se fijan en detalles”. Y agregó: “Hubo mucho impacto, potencia, entrega”. “La voz de Ángela es impactante a nivel vocal, es maravillosa”, acotó el jefe de coaches. “Ustedes quieren influir ante los dos que no votamos”, dijo muy molesto Oscar Mediavilla. “No, estamos aclarando ciertas cosas que no van a volver a ver en el concurso. Ninguna voz es como la de Ángela”, respondió el jefe de coaches.

“¿Y por qué no nos dejan que nosotros terminemos de decir lo nuestro?”, indagó Oscar en un tono bastante serio. “Porque la conductora me preguntó, señor Mediavilla”, retrucó. “Disculpá”, agregó Natalia. Con un poco de culpa por todo lo generado, Laurita Fernández interrumpió para decir: “Fue mala mía, Oscar. Yo le pregunté”. Enseguida, el jurado le reprochó: “Y no tenés que preguntar”. “Es que la vi y me dio cosa. Con ese corte de pelo, no te quiero interferir más”, dijo la novia de Nicolás Cabré haciendo alusión al look del marido de Patricia Sosa.

En Cantando 2020 se viven momento de controversia

“Con mi corte de pelo, te pido que no te metas porque yo no me meto con tu pelo. El pelo me debilitó un poco la fuerza”, cerró Oscar Mediavilla. Por otra parte, el resto del jurado hizo las siguientes devoluciones: “Si bien empezaste raro, hay un compromiso con lo que decís, que es muy importante. Ángela vos sos tan buena que la cantante te lleva siempre de las orejas, te puede y no te dedicás tanto a escuchar lo que estás diciendo. Prestá atención a eso porque el cantar está impecable”.

Te puede interesar: VIDEO: Bruno Coccia protagonizó “Momento Covid” en Cantando 2020

“Cuando ensayen, que Ángela haga el ridículo. Para romper el límite, tenés que hacer el ridículo. Pero ustedes siempre están bien”, afirmó Nacha Guevara. Karina La Princesita dijo que le gustó mucho Ángela Leiva, pero que en Brian hubo un ronquido constante: “Cuando lo usás menos, llama más la atención. Igual me gustó”. Por su parte, Oscar Mediavilla elogió también a Ángela: “Aplicaste todo el carácter, la pasión, la energía. Sos una gran cantante y de eso no hay duda”. “En el caso de Brian, me pareciste más prolijo, quizá un poquito más de garra hubiera estado mejor”, agregó.

Con información de El Intransigente