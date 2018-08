Molotov, la banda de rock que sigue causando sensación entre los jóvenes

Molotov, la banda mexicana de rock celebró sus 25 años con un MTV Unplugged en una noche acústica en la que revivieron algunos de sus mejores hits, presentando temas inéditos y tocando junto a invitados que lo dejaron todo en el escenario.

Con 25 años de carrera, a Molotov le sigue entusiasmando la idea de que su música llegue a nuevas generaciones.

Tito Fuentes, Micky Huidobro, Paco Ayala y Randy Ebright apuestan a que sus canciones lleguen a personas de todas las edades sin importar sus gustos musicales, aun con las redes sociales y el auge de otros géneros musicales, la gente los siga escuchando.

En entrevista, Paco Ayala, bajista del grupo, arma que tanto a él como a sus compañeros les asombra ver en sus conciertos a niños y gente más jóvenes que ellos, y cómo es que canciones como “Voto latino”, “Cerdo” o “Gimme the power” han incluso roto la barrera del tiempo y se han vuelto a colocar en el gusto de los jóvenes, quienes al escucharlas piensan que son nuevas.

“Por un lado es la sorpresa de ver que el fan ahora va al concierto con el hijo o con el sobrino. Esas nuevas generaciones de repente descubren a Molotov, con temas como ‘Gimme the power’, que los escuchan y piensan que son canciones que no tiene mucho que se hicieron y no tienen idea de que ya llevan un par de décadas en el ámbito rocanrolero del país”, expresa.

Ayala dice que muy probablemente lo sientan así porque desafortunadamente muchas cosas que cantaban hace más de dos décadas no han cambiado en el presente.

“Es interesante ver cómo esa gente de alguna forma se da cuenta de la actualidad y empieza a reflexionar que, efectivamente, cuando estábamos nosotros de su edad o mucho más morros, pues la problemática y queja social era la misma, la situación en el país es muy parecida, no hemos avanzado ni siquiera para atrás, estamos estancados en una situación complicada, sin embargo, a nosotros nos da vitalidad, vigencia con ese público nuevo y, de alguna forma, nos mantiene haciendo ruido dentro de las nuevas generaciones”.