Molotov, The Beatles y Maná ¿Qué tienen en común? estas polémicas portadas

Hace algunas semanas “Molotov” se convirtió en tendencia después de que su disco “¿Dónde jugarán las niñas?” fuera “Cancelado” debido a su misoginia portada, y que las canciones en dicho álbum tienen “Letras machistas y discriminatorias”, en ese sentido, uno de los integrantes de la banda Paco Ayala, dijo que esto solo les ha dado publicidad.

A este famoso y sus “aires de soberbia” como expresan algunos usuarios de Twitter, les pareció muy acertado que la llamada “Generación de cristal” reviviera su album, pues aunque sea para las críticas, a el le bastó con apagar sus redes durante 40 horas para que la polémica pasara.

Según El Universal, Paco Ayala dijo que desde el principio de los tiempos los han querido censuras, pero que la libertad de expresión siempre ha podido contra todo, por lo que su polémica portada les ha llevado a seguir presentes en estos días.

Quieren cancelar en 2020 a Molotov por la portada del álbum "¿Dónde jugarán las niñas?" Y por la canción de Puto, de 1997. Aparte de ser la generación de mazapán, también son la generación Internet Explorer... pic.twitter.com/hX4bXPJ96f — Ábel Zoc's �� (@Zocles) July 24, 2020

“No nos vendían en tiendas de discos, las marcas nos querían demandar pero nadie pudo hacer nada; la libertad de expresión pudo más y nos sacó adelante.”

Las polémicas portadas de discos en la historia

No solo Molotov ha tenido críticas por su portada, la cual incluye la imagen de una jovencita colegiala con la ropa interior a medio quitar, sino que grandes artistas como The Beatles, David Bowie, Natasha Khan, The Strokes, entre otros han sido víctimas de las críticas por la irreverencia de su portada.

En el caso de The Beatles, uno de sus discos más polémicos es “Yesterday and Today”, el cual cuenta con varios elementos de “terror” sobre todo un par de bebés decapitados junto a Paul McCartney, lo que alimentó en su momento la supuesta sospecha de que el bajista había muerto en un accidente automovilístico, que provocó que perdiera la cabeza, y fuera suplantado por un doble.

Las portadas a lo largo de la historia han sido muy controversiales, y la de Molotov es la que más ha dado de que hablar en México ¿Te parece que es razón para cancelar a dicha banda?.