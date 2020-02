Mollie Gould le enseña a Luis Miguel candente baile ¡Tiembla Aracely Arámbula!

Mollie Gould siendo la presunta novia de Luis Miguel ha cautivado los ojos de las redes sociales teniendo tan solo 19 años de edad, no solo la diferencia de edad con el Sol de México ha dado mucho de qué hablar, sino también su talento para el modelaje, canto y baile.

La joven modelo subió en su cuenta de Instagram un poderoso baile que dejaría haste el mismo Luis Miguel más enamorado de ella, al igual que presumirle a Aracely Arámbula uno de sus muchos talentos a tan corta edad, los cuales lucen de lo más profesional y que sin duda hacen parecer que portar unos altos tacones es tarea fácil.

Mollie Gould de inmediato se llevó una gran cantidad de reproducciones en su cuenta de Instagram donde presume tener más de 64 mil seguidores, por lo que no es de sorprender que Luis Miguel se encuentre fascinado con la joven modelo, por lo que ahora demostró que toma muy enserio su carrera como bailarina.

Algunos de los comentarios que se alcanzan a leer en la publicación de Mollie Gould resultan un tanto elevados de tono, al igual que ser elogios por su talento como bailarina y la indudable belleza que presume como modelo profesional.

“Amazing Look, amazing job thanks for coming babe, hermosa mi amor me tienes enamorado, me facinas mujer”