Mojadita y con atrevido bikini Miley Cyrus anuncia su nueva música para 2023

Miley Cyrus es una bella cantante que ya había confesado que tenía muchas sorpresas reservadas cuando fue anfitriona de la fiesta de Nochevieja de NBC junto a su madrina Dolly Parton en vivo desde Miami el sábado.

Entre los regalos para 2023 estaba su anuncio de la próxima “Flowers”, de las que bromeó durante el especial de dos horas y es que ha revelado que llega el 13 de enero de este nuevo 2023.

Cyrus dejó caer la primera pista alrededor de una hora después del espectáculo. Una campaña separada de afiches promocionaba la fecha de lanzamiento junto con mensajes inspiradores de independencia, como "Puedo amarme mejor que tú" y "Puedo sostener mi propia mano".

Pero eso no era todo lo que tenía reservado cuando nos despedimos de 2022 y brindamos por el nuevo año, pues la cantante trajo invitados no anunciados previamente para su velada televisada, incluida Paris Hilton haciendo una aparición sorpresa para "Stars Are Blind" junto con Cyrus y Sia.

A principios de esta semana, se agregó a David Byrne a la lista de actuaciones, que incluía a Latto, Sia, Rae Sremmurd, Liily y Fletcher. El evento también contó con la presencia de Chloe Fineman y Sarah Sherman de Saturday Night Live , así como del trío de escritores e intérpretes de comedia Please Don't Destroy.

A través de sus redes sociales la bella Miley Cyrus ha colgado varios videos en los que promociona el anuncio del lanzamiento de su nueva música, en ellos resalta un video en el que aparece con un sexy baile, mientras se quita la falda y presume su sexy bikini.

Tal parece que la famosa cantante ha iniciado de buena forma el 2023, ya que se muestra de lo más sensual y conquista las redes y a sus fans con el mensaje que dice: “AÑO NUEVO, NUEVA MILEY, NUEVO SINGLE. FLOWERS 13 DE ENERO”.

Cabe destacar que la polémica cantante Miley Cyrus ha dejado a sus fans bien emocionados por el pronto estreno de su nueva canción Flowers, que será a finales de la primera semana de 2023.

