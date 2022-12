Modelo revela a qué huele Maluma, te vas a sorprender

El cantante Maluma, es uno de los reguetoneros más ardientes del mudo de la música, pues con fotografías sexys logra romper corazones, aunque no todo es miel sobre hojuelas, pues el cantante ha sido duramente criticado en diversas ocasiones.

La más reciente, se dio tras participar en el evento de apertura del mundial de Qatar 2022, pues muchos de sus colegas, evitaron pisar el escenario, alegando que primero deberían ser respetados los Derechos Humanos, para poder acudir a un show en dicha nación, pues ya sabemos como son las cosas en el medio oriente.

Asimismo, recientemente se lanzó contra la música de otros de sus colegas, pues arremetió contra las discos y antros, pues refirió que estos siempre ponen las mismas canciones y no le dan espacio a los nuevos talentos, en fin, a pesar de todo ello, el cantante se ha sabido ganar un lugar en el gusto de la gente, pero la nueva polémica que lo envuelve, es su indescriptible olor.

¿A qué huele Maluma?

Y no es que anduviéramos con el pendiente, sobre los olores que emanan del reguetonero, sino que la jugosa información, fue difundida por una bella modelo colombiana, quién compartió su experiencia al conocer al intérprete de “felices los 4”.

Y es que, Andrea Rua como se llama la chica, fue contratada para aparecer en un videoclip del cantante, por lo que aprovechó para contar más detalles sobre Maluma, pues se refirió a él como una persona sumamente agradable y nada arrogante como se ha llegado a decir.

“Muchachas, a mí casi me da un infarto. Bueno, me retocaron, me pusieron divina, me dijeron que no podía entrar celular al set de grabación, pues por obvias razones. Cuando yo llegué ahí… parce yo vi ese hombre… o sea, no, no, no, no, no. Yo creo que a mí este video no me va a alcanzar para describirlo”, contó

Huele a cielo

Aunque se dijo nerviosa de compartir al lado del cantante, la modelo no puede olvidar el aroma que Maluma tenía en ese momento, asimismo relató que es aún más guapo en persona, situación que la puso a temblar en más de una vez.

“Huele a cielo, huele a cielo, el man huele rico” dijo la modelo. También habló de la estatura de Maluma, y admitió que esperaba que fuera bajito, pero se sorprendió de que fuera mucho más alto que ella, aclaró que ella tiene una estatura de 1,70, informó La Verdad Noticias.

