Modelo erótica hace COSPLAY de Final Fantasy VII y enloquece a los fans

Hane Ame es una hermosa modelo erótica que se especializa en el cosplay, siendo su reciente caracterización de Aerith Gainsborough, un personaje femenino de videojuegos perteneciente al mundo de Final Fantasy VII y los resultados d su sesión de fotos dejaron sin aliento a sus más fieles seguidores de Instagram, donde ya supera los 775 mil, junto con su cuenta oficial de Patreon.

La cosplayer es originaria de Taiwán, a sus 22 años de edad cautivó con una sensual versión de Aerith, incluyendo todos los elementos de su vestuario renovado para el remake del videojuego por Square Enix, siendo un sencillo vestido con pronunciado escote, una chaqueta rosada con detalles de estrellas en los hombros, peluca con el mismo peinado de coleta de caballo y un maquillaje con pupilentes azules.

Para la sesión de fotos, Hane Ame recreó el lado más inocente de la valiente heroína de Final Fantasy VII, pues el personaje creado por Tetsuya Nomura, rápidamente se convirtió en uno de los favoritos dentro del universo de videojuegos japoneses y su presencia a nivel internacional sigue siendo tan popular desde su primera aparición en 1997.

El cosplay de Aerith

Puedes apoyar el trabajo de la cosplayer taiwanesa desde su cuenta de Patreon que comparte en la descripción de Instagram, donde también ha destacado la venta de su pack de fotografías con todo tipo de candentes cosplays, siendo en su mayor parte del mundo de videojuegos de Final Fantasy, series de anime como One Piece, Oh My Goddess!!, Dragon Ball, Kimetsu no Yaiba y versiones de furros con lencería.

En lo que respecta el videojuego de Final Fantasy VII Remake, su estreno desde el pasado 10 de abril, ha sido un alegre regalo para quienes se encuentran realizando su cuarentena por Coronavirus, ya que han pasado más de 15 años desde el último producto relacionado con FFVII y una apuesta de Square Enix por revitalizar uno de sus mejores clásicos.