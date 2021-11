Modelo denuncia abuso "absolutamente aterrador" por parte de Marilyn Manson

Sarah McNeilly ha afirmado que Marilyn Manson comenzó a abusar de ella y a aislarla de sus seres queridos solo unas semanas después de que se involucraron románticamente.

En una investigación realizada por Rolling Stone, la modelo de Los Ángeles describió el abuso "aterrador" que supuestamente enfrentó a manos del artista de 52 años.

La publicación habló con más de 55 personas que han conocido al cantante en varios momentos de su vida, como parte de la investigación de nueve meses. Manson ha sido acusado de varias formas de mala conducta este año, que incluyen agresión sexual, abuso psicológico, violencia, coacción e intimidación.

El rockero ha negado categóricamente las acusaciones desde que surgieron por primera vez, calificándolas de "horribles distorsiones de la realidad".

En el informe de Rolling Stone, McNeilly afirmó que conoció a Manson (el nombre real es Brian Warner) en una fiesta en Los Ángeles. Al día siguiente, aparentemente se despertó con varios mensajes de Manson pidiéndole que saliera con él.

Una semana después, dijo McNeilly, fue a la casa de Manson para ver una película, donde lo describió como "supercarismático, cálido y acogedor".

Las acusaciones de Sarah McNeilly se suman a otras cuatro recientes de ex parejas del rockero.

“Hizo un esfuerzo adicional para tratar de que confiara en él. Parecía muy vulnerable. Pero también estaba aprendiendo sobre mí, lo que me excitaba y dónde él podría tirar de los hilos más tarde ”, dijo.

Sin embargo, McNeilly se dio cuenta de que algo andaba mal poco después de que aparentemente Manson le dijera que la amaba después de una semana.

"Me detuve y dije: '¿Qué diablos me acabas de decir?'", Dijo. "Como, hemos estado saliendo una semana. Quería que empezara a elegir vestidos de novia. Quería tener un bebé. Nunca había experimentado una relación como esta, porque era jodidamente falsa ".

La modelo alegó que poco tiempo después de esta declaración, Manson pronto comenzó a aislarla de sus seres queridos, "amenazándola y reprendiéndola verbalmente durante horas y horas". Su amiga Brittany Leigh apoyó las acusaciones de abuso y aislamiento a Rolling Stone.

“La violencia física fue casi un alivio. Por ejemplo, la mierda mental por la que te hace pasar, que infecta tu cerebro, que te lava el cerebro, solo quieres que se detenga ”, agregó McNeilly.

Esta no es la primera vez que McNeilly habla en público sobre sus acusaciones contra Manson.

A principios de este año, la modelo detalló su experiencia en una publicación de Instagram. Ella escribió: “Él (Brian Warner, también conocido como Marilyn Manson) me atrajo con un 'bombardeo de amor'. Haciéndose pasar por el novio perfecto. Afirma que fue simplemente incomprendido ".

“Mientras me cortejaba, descubría que estaba torturando a otros. Al poco tiempo fui yo la que estaba siendo torturada. Fui abusada emocionalmente, aterrorizada y con cicatrices ”, agregó. "Me encerraron en habitaciones cuando era 'mala', a veces me obligaban a escucharlo entretener a otras mujeres".

Ella afirmó además: "Lo vi presentando problemas u ocultando objetos faltantes para justificar sus arrebatos violentos".

“Lo vi grabando a otros sin saberlo para chantajear a la mayoría de las personas que entraban en 'el armario de la carne' (como llamé a su casa, siempre se mantuvo a 62 grados). Lo vi aterrorizar y abusar de los demás en mi presencia”.

Otras acusaciones a Marilyn Manson

Además de McNeilly, la actriz de Game of Thrones, Esmé Bianco, quien ha presentado una demanda contra Marilyn Manson, alegó anteriormente que la cantante la persiguió con un hacha por su apartamento y repetidamente mostraría su escena de sexo en Game of Thrones a los invitados para humillarla.

Más mujeres, incluidas la actriz Evan Rachel Wood y Ashley Morgan Smithline, también han acusado a Manson de violencia sexual.

Los abogados de Manson, cuyo nombre real es Brian Warner, han argumentado que los acusadores de la estrella están "tratando desesperadamente de combinar las imágenes y el arte de [su] personaje del escenario de 'shock rock', 'Marilyn Manson', con relatos inventados de abuso".

