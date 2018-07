Modelo de tangas alerta el peligro que hay en redes sociales

La modelo e influencer originaria de Chihuagua, Karla Gabriela González, estima que las redes sociales se convirtieron en un arma de doble filo con bastante poder e influencia, pues al tener el contacto directo con los seguidores, los comentarios de estos pueden estar llenos de admiración y cariño o hay quienes sólo escriben para acosar, señala.

Pero la modelo se siente muy orgullosa y mira el lado positivo de todo lo que acontece en su día a día, ya que en la actualidad gracias a su red social se logró dar a conocer y de la misma manera conoció a personas agradables y la proyección de su imagen creció. Incluso esto se vio reflejado en su propia marca de ropa y en la actualidad, va por los 200 mil seguidores en Instagram.

“Hay agencias que me contactan y piensan que no soy mexicana, pero estoy orgullosa de mi país. Me gustó la profesión de ser modelo, cuando vi el trabajo artístico y sensual que publicó una revista”.