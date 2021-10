Måneskin obtiene el primer puesto en Airplay Rock & Alternative de Billboard

Una semana después de que ocupara por siete semanas el número uno en la lista Alternative Airplay de Billboard, ‘Beggin’ de Måneskin alcanza la primera posición en el recuento de Rock & Alternative Airplay, la cual está basado en la audiencia de formato all-rock con fecha del 16 de octubre.

‘Beggin’ gobierna la última lista en su octava semana con 5.6 millones de impresiones de audiencia, lo que representa un aumento del 7%, según MRC Data.

El cover de la banda italiana llegó a la cima del Rock & Alternative Airplay.

Es la tercera canción que necesitó ocho semanas o menos para poder liderar la lista Rock & Alternative Airplay en 2021, después de ‘Waiting on a War’ de Foo Fighters y ‘Shy Away', el primer sencillo del nuevo álbum de Twenty One Pilots.

‘Beggin’ es todo un éxito

Cabe destacar que Måneskin es el primer acto en 2021 en conseguir un sencillo líder en el Rock & Alternative Airplay y el primero desde All Time Low, quienes con el sencillo ‘Monsters’, en colaboración con blackbear, alcanzó el número 1 en septiembre de 2020. ‘Beggin’ es la segunda entrada al Rock & Alternative Airplay de la agrupación, pues debes de saber que ‘I Wanna Be Your Slave’ alcanzó el puesto 28 en agosto y actualmente ocupa el puesto 47 en la última encuesta.

Al mismo tiempo, ‘Beggin’ pasa una segunda semana en la primera posición del Alternative Airplay y está comenzando a figurar en el ranking Adult Alternative Airplay. La canción del cuarteto italiano, quienes ganaron el Festival de la Canción de Eurovisión 2021 con ‘Zitti e buoni’, sigue subiendo en la radio pop y ahora ha alcanzado su sexto puesto en Pop Airplay y empujando 16-14 en Adult Pop Airplay. Entra en el top 10 de la lista de canciones de radio basada en la audiencia de todos los formatos, saltando 12-8 con 50 millones de impresiones, es decir un 21% más.

Måneskin en Billboard Hot 100

Pese a ser un cover, la canción está teniendo un buen desempeño en el chart.

En el listado Billboard Hot 100, ‘Beggin’ llega a la posición No. 16, esto debido a que su alcance de radio aumentó en 7.3 millones de transmisiones en Estados Unidos, además de vender 4.500 copias en dicho territorio. No te olvides de leer La Verdad Noticias para estar informado del desempeño de Måneskin en los charts más importantes del mundo.

Fotografías: Redes Sociales