¡M@mona! Belinda se BURLÓ de Bad Bunny en un video

La cantante Belinda ha sido blanco de fuertes críticas, ya que al interactuar con sus fans quiso verse divertida, pero se metió con uno de los cantantes más queridos del momento y todos se le fueron encima criticándola.

Hay que recordar que muchos famosos durante esta cuarentena están dando mucho de qué hablar a través de sus redes sociales, pues buscando entretenerse y no perder el contacto con sus fans, están teniendo diversas formas de interacción con ellos.

Es por eso que Belinda hace unos días realizó un en vivo donde varios de sus fans le hicieron muchas preguntas además de interactuar con otros famosos como Maluma y Jared Leto, con los que dejó a muchos sorprendidos por la amistad que tiene con los famosos.

Belinda burlándose de Bad Bunny

Pero resulta que cuando le pidieron que cantara una canción de Bad Bunny no solamente se quedó callada al no conocer algún tema del artista, pues también lo imitó pero para muchos fue de una manera burlona causando controversia entre los fans del reguetonero quienes se le fueron con todo a la chica quien dejó en claro que no escucha para nada la música de su colega.

No es para menos que a través de las redes sociales hayan atacado a Belinda, pues las canciones de Bad Bunny son de las más escuchadas del momento, por ello cientos de mensajes le cayeron como agua fría, entre ellos destaca uno donde la llaman “Mamona”, por hacerse la que no ha escuchado la música del conejo malo.

Hay que recordar que hace algún tiempo Belinda se peleó con las cantantes Ha-Ash cuando aseguraron en una competencia musical que ellas no escuchaban su música por lo cual se dieron con todo en pleno programa.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Lupillo Rivera quiere reconquistar a Belinda con romántico mensaje?

Pero eso no es todo, algunos internautas le recordaron a Belinda que subió un video hace un par de días donde dijo que no le gusta meterse con nadie pero al parecer la burla sobre Bad Bunny la dejó en un papel muy diferente al que quiso ser metiéndola una vez más al ojo del huracán.