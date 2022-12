Mitzy se hartó de rogar la amistad de Verónica Castro

El famoso diseñador de modas parece haberse resignado a que esa amistad no volverá.

No es secreto para nadie que Verónica Castro y Mitzy tienen una de las rivalidades más sonadas dentro del mundo del espectáculo. Sin embargo, muy pocos saben el origen de este pleito, el cual se originó hace muchos años y todo parece indicar que nunca acabará.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la enemistad comenzó cuando la actriz le pidió al diseñador que vendiera algunos de sus vestidos en Miami, petición a la que él accedió gustosamente. Sin embargo, las cosas no salieron como ella esperaba y fueron muy pocas las prendas que se vendieron.

La amistad entre ambas celebridades acabó por culpa de un malentendido.

Al no recibir el dinero que esperaba, la protagonista de ‘Rosa Salvaje’ asumió que él le había robado para luego terminar su amistad, esto pese a que era una de las más icónicas del mundo de la farándula mexicana. Los años pasan y el diseñador sigue defendiendo su inocencia pero también le ruega porque le perdone y vuelvan a ser amigos.

Ya no le rogará a Verónica Castro

En un reciente encuentro con la prensa, el diseñador de moda confesó que ya dejará de buscar a Verónica Castro: “Yo con Verónica, ya le mandé decir, y como está de moda las canciones, me cansé de rogarle, ya no le vuelvo a rogar, ya llegó el momento que ya”.

Asimismo, mencionó que pedirle perdón ante las cámaras fue el último intento que hizo por reconciliarse con ella: “Le rogué, le pedí disculpas, le pedí perdón frente a una cámara por si la había ofendido, ya no quedó en mí, ya estuvo suave, ya cada quien, me cansé de rogarle, ya no le vuelvo a rogarle”.

¿Quién es Mitzy?

Hoy en día, el diseñador de moda buscará contar su historia en una bioserie.

Mitzy es un reconocido diseñador de modas y vestuarista nacido en Michoacán que destaca por haber trabajado junto a grandes celebridades de la farándula mexicana. Hoy en día y tras 50 años de carrera, él ha debutado como empresario al lanzarse como mánager y ser creador de un sello discográfico.

