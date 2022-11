Mitzy le ruega entre lágrimas a Verónica Castro que ya lo perdone

Hasta el momento, "La Vero" no se ha pronunciado al respecto de las disculpas de su ex amigo.

No es secreto para nadie que Mitzy y Verónica Castro tuvieron una de las amistades más emblemáticas de la farándula. Lamentablemente, esta relación acabó debido a que la actriz acusó al diseñador de robarle más de 40 vestidos, algo que él siempre ha negado y asegura que todo se trató de un mal entendido.

En un reciente encuentro con la prensa, el diseñador de modas nacido en La Huacana, Michoacán aprovechó las cámaras para dejar atrás su orgullo y pedirle perdón a su ex amiga: "Vero, si algún día te he ofendido, te ruego me perdones, es más grande la gratitud, más grande el amor que siento por Vero”.

La amistad entre ambas celebridades acabó por culpa de un malentendido.

Por otro lado, Mitzy aseguró que siente mucho agradecimiento y cariño por la protagonista de ‘Rosa Salvaje’ pero que ella ha cortado todo lazo de comunicación: “Ustedes son el único medio que tengo para comunicarme con ella y a través de ustedes quiero decirle a Veronica Castro que te quiero mucho mi vero, nunca voy a olvidar todo lo que hizo por mi”.

En otros temas, el diseñador de modas lamentó todos los escándalos en los que se ha visto involucrada Verónica Castro en los últimos meses y aseguró que las personas que están a su lado deben de apoyarla para que vuelva a ser la estrella que era en el pasado.

“Está viviendo cosas muy fuertes, yo estoy viendo cómo la están atacando. Las que están a su alrededor no la están cuidando, le están haciendo daño, porque debe de tener alguien que la cubra, que le diga: ‘Vero, ponte guapísima’, como era Vero”, dijo Mitzy ante las cámaras.

¿Quién es Mitzy?

Hoy en día, el diseñador de moda goza de gran respeto dentro del mundo de la farándula mexicana.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Mitzy es un diseñador de modas y vestuarista que ha destacado por trabajar junto a grandes celebridades de la farándula mexicana. Tras 50 años de carrera, el también empresario michoacano debutó como mánager y creador de un sello discográfico.

