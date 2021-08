La llegada de la pandemia del coronavirus causó grandes estragos al mundo del entretenimiento, quien poco a poco ha sabido adaptarse a la actual crisis sanitaria. Por tal motivo, las producciones exigen a sus talentos hacer uso del cubreboca y del gel antibacterial, además de realizarse pruebas. Incluso, ahora se les pide que estén vacunados.

Sin embargo, todo parece indicar que La Casa de los Famosos, el nuevo reality show de Telemundo, está teniendo problemas para aplicar estos protocolos ya que la mitad de su elenco no quiere aplicarse la vacuna, esto a pesar de que la cadena televisiva se las está ofreciendo.

Dicha información fue dada a conocer por el periodista Javier Ceriani, uno de los conductores del programa Chisme No Like, quienes desaprobaron la decisión del elenco de este nuevo proyecto: “Elisa te voy a decir algo, me enteré de algo que está muy fuerte, la mitad de los que están en la casa no están vacunados”.

Posteriormente, mencionó que Telemundo ha tratado de hablar con ellos pero que no han tenido éxito, lo cual ha despertado la preocupación del resto del elenco: “Telemundo les ofreció vacunarse y dijeron, ‘No nos queremos vacunar’. Están muy asustados, porque la mayoría de los talentos no se han vacunado, está bravo eso”.

¿Qué es La Casa de los Famosos?

Alicia Machado entró al reality show en lugar de Christian Estrada.

El nuevo reality show de Telemundo y está conformado por Tefi Valenzuela, Celia Lora, Pablo Montero, Anahí Izali, Kimberly Flores, Kelvin Rentería, Jorge Aravena, Daniel Vargas, Gisella Aboumrad, Verónica Montes, Gaby Spanic, Christian de la Campa, Uriel del Toro, Roberto Romano, Cristina Eustace y Alicia Machado.

El show se transmite por la cadena televisiva durante las 24 horas del día y muestra a quienes son su participantes estar desconectados del mundo exterior, lo cual hace que la convivencia entre ellos sea difícil. Al final de la semana se realiza una serie de nominaciones para luego elegir a quien abandoné la casa. El ganador se lleva 200 mil dólares.

¿Dónde se puede ver La Casa de los Famosos?

Podrás ver lo que ocurre en el interior de la casa a través del sitio web de Telemundo.

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que La Casa de los Famosos se transmite de manera exclusiva a través de la página web de Telemundo. Cabe destacar que el sitio web muestra lo que ocurre las 24/7 dentro de la casa, mientras que la cadena presenta un programa que recopila los momentos más destacados del día.

