Mission Impossible 7 tiene a Vanessa Kirby de regreso junto con Tom Cruise

Mission Impossible es de las sagas de acción que han logrado recaudar más de 3.3 millones de dólares y aunque no todas han tenido el mismo éxito que en las primeras películas, precísamente “Mission Impossible 6” logró salvar a las anteriores, pues Tom Cruise anunció que hay luz verde para una séptima parte.

Lo anterior, junto con la noticia que dentro del reparto para “Mission Impossible 7”, la actriz Vanessa Kirby está de regreso en el papel de “Alanna Mitsopolis”, quien pudimos ver en la última entrega del 2018 y ahora aseguró que se encuentra dentro del proyecto de Tom Cruise para una séptima y octava entrega de la legendaria saga de acción.

Vanessa Kirby confirmó para la revista Glamour que terminando su participación en la película “Pieces of a Woman” comenzará a ponerse en forma para su personaje en “Mission Impossible 7”, esto al igual que descansar tras haber estado muy concentrada en el filme.

“Estaba muy cansada, acabo de llegar de Canadá y me estaba muriendo, ¡me estaba muriendo! Me sentí como un trapo de cocina. Acabo de terminar de filmar una película 'Pieces of a Woman' sobre una pareja que pierde un bebé con Shia LaBeouf, que ahora es uno de mis mejores amigos. Lo quiero mucho. Fue extremadamente intenso y muy oscuro, así que entrenar para Misión: Imposible voy a poder liberar un poco de eso”