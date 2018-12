¿Miss o Mr. España? La foto que hizo explotar las criticas a Ángela Ponce (FOTO)

¡Primer día que amanezco en Bangkok! Toca registro y fitting @missuniverse ���� Atentos a mis redes que os voy contando cositas ✅ #missuniverse #missuniverso #confidentlybeautiful #thailand #bangkok #roadtomissuniverse #67thmissuniverse #angelaponce #spain • First day waking up in Bangkok! Today we have registration and fitting @missuniverse ���� Keep on following I will keep you updated ✅ • �� @charoazcona �� @campanella2

A post shared by ANGELA PONCE (@angelaponceofficial) on Nov 30, 2018 at 6:06pm PST