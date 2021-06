"Miss Universo y con novio": Andrea Meza responde a las críticas por tener novio

El tema del momento y por el que ha tenido que lidiar Andrea Meza es: “Miss Universo y con novio”. Esto debido a que debería concentrarse en el certamen de belleza solamente y no en tener novio, pues podía descuidar su papel como Miss Universo.

Miss Universo y con novio: Andrea Meza volvió a traer la emoción a México al convertirse en la ganadora del certamen de belleza, pero desde su coronación se han creado dimes y diretes.

Incluso, Andrea Meza fue involucrada con la cantante Ana Gabriel, así también se ha dicho que podría perder la corona por supuestamente estar casada, pero todo ha sido falso.

Sin embargo, ahora el tema que ha salido en su contra es el hecho de ser Miss Universo y con novio, todo porque una internauta la catalogó como no apta para portar la corona por tener pareja: Ryan Antonio.

Pero la mexicana no se quedó callada y respondió contundentemente, ante el tema de ser Miss Universo y con novio mismo que han querido convertir en algo controversial.

Respuesta a controversia de ser Miss Universo y con novio

Andrea Meza responde al tema Miss Universo y con novio: Ser “una mujer real que sabe mantener un equilibrio en su vida”.

El momento en que Andrea Meza paró el alto a una joven, fue dado a conocer a través de la cuenta de Chicapicosa2 donde fue publicada una fotografía con el comentario de la chica y la respuesta de la Miss Universo.

El mensaje decía cuestionaba a Andrea Mesa “Miss Universo y con novio”, esto al decir que debía centrarse el certamen de belleza solamente y no en tener novio, pues podía descuidar su papel como Miss Universo.

“Muy bonita pareja y todo, pero si lo que quería era andar de novia mejor le hubiera dado la oportunidad de participar a alguien más, por fin gana México y ella debería concentrarse en su puesto, no en estar pasándola padre con su novio, sinceramente de mala imagen”, escribió una usuaria a la Miss Universo.

Pero Andrea Meza no se quedó callada y respondió: “El gran problema que enfrenta la mujer en el ambiente laboral es que se piensa que si tiene familia (novio, esposos, hijos, etc.) no va dar el ancho para estar en un puesto importante por estar 'distraída'”.

Pero no solo se remitió a decir unas pocas palabras, ya que continuó y dijo: “Muchas hemos demostrado que no es así y la mujer no debería ser juzgada por ese factor”, recalcando que está entregada a su trabajo y que con su tiempo libre puede hacer lo que quiera, pues es “una mujer real que sabe mantener un equilibrio en su vida”.

Evidentemente, sobre el polémico tema que la usuaria quiso armar, “Miss Universo y con novio” y la respuesta de Meza, de inmediato recibió comentarios positivos y aplausos por su respuesta.

Las Miss Universos mexicanas

Hasta el momento México tiene tres Miss Universo.

A lo largo del certamen de belleza Miss Universe tres mexicanas han sido coronadas como las ganadoras las cuales te dejamos la lista.

Andrea Meza (2021)

La última y actual Miss Universo es Alma Andrea Carmona Meza es originaria de Chihuahua, Chihuahua, tiene 26 años y es ingeniera en software y su vida laboral la dedica a la promoción y cultura de su estado.

Andrea es activista por los derechos de los animales, así como de los derechos de las mujeres, se interesa principalmente en detener la violencia de género que afecta a casi el 70% de las mexicanas.

Ximena Navarrete (2010)

La anterior mexicana que se convirtió en Miss Universo nació en Guadalajara, Jalisco, y fue Ximena Narrete Rosette, fue coronada en la 59, cuando tenía 22 años. Antes de tomar parte en el certamen mundial se dedicaba al estudio de Nutrición en la Universidad de Valle Atemajac.

Como ganadora del concurso y ser la representante de la Organización de Miss Universo por un año, viajó por 41 países como parte de sus actividades como embajadora.

Lupita Jones (1991)

María Guadalupe Jones se coronó como la primera mexicana en ser ganadora de Miss Universo en su edición 40 cuando tenía 23 años. Es originaria de Baja California, nació el 6 de septiembre de 1967 y estudió la carrera en Administración de Empresas, además de un postagrado en Administración Industrial.

Sin duda cada una de las mujeres han dejado su huella, pero en el caso de Andrea Meza destacó que no puede ser intimidada en medio de la polémica que se pretendió crear como fue el tema de una Miss Universo y con novio.

