Miss Universo 2019: Sofía Aragón y su potente mensaje en pro a la salud mental

Sofía Aragón, representante de México en el certamen Miss universo, ha dado un potente discurso de apertura, que garantizará o no la permanencia de esta mujer en el concurso, sin duda su mensaje ha sido uno de los más llamativos ya que es una de las mujeres más preparadas de del certamen

Después de escuchar varias propuestas de las diferentes concursantes que han pasado al top 20, sin duda las palabras de Sofía Aragón ha hecho eco en las personas, ya que ella misma ha dicho utilizar su belleza para poder realizar un cambio en la sociedad en pro de la salud mental.

“Yo me convertí en una abogada para la salud mental porque a través de mi propia historia sabía que la gente podía sanar yo escribí dos libros al respecto y di conferencias en México y por eso estoy aquí porque esto le da sentido a mi vida porque si no usas tu belleza para esta misión pues no tiene ningún sentido”

Miss Universo 2019: Sofía Aragón y su potente mensaje en pro a la salud mental

Este fuerte mensaje, ha sido uno de los más complejos que se han escuchado a lo largo de la noche, en el cual se les ha dado la voz a estas chicas en varias ocasiones, sin duda este año la elección de las mujeres consiste mucho en su formación y preparación, cosa que Sofía sabe muy bien y es por eso que se ha preparado desde un año atrás.

Te puede interesar: México en el top 20 en Miss Universo, Sofía Aragón avanza

Se espera que México quede dentro de las 10 favoritas del famoso concurso de belleza, lo que demuestra una gran talento por parte de Sofía Aragón, donde su discurso fue de los más emotivos y aplaudidos, haciendo que su participación sea de las más buscadas en las redes sociales, muchos quieren conocerla, saber más de ella y hasta desear que se convierta en la nueva Miss Universo 2019.

Miss Universo 2019: Sofía Aragón y su potente mensaje en pro a la salud mental

Únete a nosotros en Instagram