Miss Universo 2019: Sofía Aragón habla por primera vez después de perder la corona

Miss Universo es el certamen de belleza más conocido de todo el mundo en donde se reúne a las mujeres más bellas de todos los países; en esta edición han concursado 90 reinas de belleza que buscan disputarse la corona y el título en Atlanta, la sede de este año.

Para sorpresa de todos los mexicanos, la jalisciense Sofía Aragón destacó por su participación dentro del certamen pues su belleza, inteligencia y carisma le permitió ganarse el corazón de los jueces y de todos los televidentes quienes la vieron llegar hasta la ronda final cuando se colocó en el prestigioso top 3 de Miss Universo.

Sofía Aragón puso a todo el pueblo de México a temblar cada vez que el presentador Steve Harvey mencionaba en televisión que la mexicana pasaba a la siguiente ronda; cabe destacar que todo apostaba a que la jalisciense se convertiría en la tercer mexicana en adjudicarse el título después de Lupita Jones y Ximena Navarrete.

La jalisciense ha compartido su sentir a través de un livestream de su cuenta de Instagram; en el vídeo platica sobre la experiencia que le dejó su participación en esta edición de Miss Universo, el certamen de belleza más importante de todo el mundo.

“Hola mi México… pues acaba de terminar Miss Universe… somos segundos finalistas, me siento muy orgullosa y muy contenta, no me podría sentir mejor”, contó Sofía a sus fans.