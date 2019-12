Miss Universo 2019: México va por la corona Sofía Aragón pasa al top 10

México podría terminar el año celebrando la corona de Miss Universo, en este momento se está llevando a cabo la edición 2019 de Miss Universo, y a estas alturas de la competencia ya se reveló cuál es el top 10 de dicho certamen, donde hay una gran presencia de países latinoamericanos, que se han hecho presentes en el certamen.

Durante una de las fases finales de la competencia se dio a conocer que son Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico, Sudáfrica, Perú, Islandia, Francia, Indonesia, Tailandia, y por supuesto México quienes pasan a la siguiente ronda del certamen favorito de la moda mundial.

Sofía Aragón, la representante mexicana se ha convertido en una de las favoritas del público, después de que lograra avanzar al top 20 de la competencia, sin embargo, unos minutos después se dio a conocer que está en el top 10 de la competencia.

Pero el paso de Sofía no ha pasado desapercibido, pues se lleve o no la corona, ha decidido utilizar la plataforma del Miss Universo para dar un mensaje de apoyo a la sociedad, hablando de la salud mental, y de la importancia de estar bien con uno mismo.

“Yo me convertí en una abogada para la salud mental porque a través de mi propia historia sabía que la gente podía sanar yo escribí dos libros al respecto y di conferencias en México y por eso estoy aquí porque esto le da sentido a mi vida porque si no usas tu belleza para esta misión pues no tiene ningún sentido”, dijo Sofía Aragón en una de sus participaciones.

No cabe duda que, aunque aún no se sabe si se llevará la corona o no, Sofía Aragón está haciendo historia avanzando poco a poco en el certamen, por lo pronto tiene esperanzados a millones de mexicanos que estamos al pendiente de su paso por el Miss Universo.

