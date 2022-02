Miss Mundo es demandada por fraude y mal manejo de fondos

Stephanie Del Valle es una modelo y ex Miss Mundo 2016 que recientemente está causando polémica, ya que fue demandada por la sociedad Puerto Rico with a Purpose por incumplimiento de las obligaciones contractuales, cobro de dinero y daños y perjuicios ascendentes a no menos de 2 millones 725 mil dólares.

Resulta que la ganadora de Miss Mundo 2016, la puertorriqueña Stephanie Del Valle, negó este jueves cualquier malversación de fondos o apropiación ilegal tras ser demandada por fraude, en un caso que salpica al certamen de belleza internacional.

Hay que destacar que Del Valle está involucrada en la organización de Miss Mundo 2021 en Puerto Rico, cuya gala final en diciembre pasado tuvo que cancelarse por el aumento de los contagios de Covid-19 y fue pospuesta para el próximo 16 de marzo.

Demandan a Miss Mundo 2016

Se ha resaltado por medios internacionales que la modelo fue demandada por la sociedad Puerto Rico with a Purpose (PRwaP) por incumplimiento de las obligaciones contractuales, cobro de dinero y daños y perjuicios ascendentes a no menos de 2 millones 725 mil dólares.

Por su parte PRwaP denuncia que la empresa de Del Valle, Reignite Puerto Rico, acordó transferirle los fondos del patrocinio del certamen de belleza en la isla pero los tres cheques entregados, por el monto de un millón 225 mil dólares, fueron rechazados por el banco al ir a ser depositados.

A través de su cuenta de Instagram, Del Valle aseguró en que su empresa devolvió los fondos desembolsados por el Gobierno para cubrir parte de los gastos de la celebración de Miss Mundo.

El mensaje de la ex reina de belleza

"La totalidad de los fondos federales que el Gobierno de Puerto Rico desembolsó a Reignite Puerto Rico, como adelanto a la promoción de la isla a través de la celebración del evento de Miss World 2021, fueron congelados inmediatamente después de la cancelación del evento el 16 de diciembre".

"Como consecuencia de la cancelación, los fondos -continuó en su mensaje- han sido devueltos de manera íntegra al Gobierno de Puerto Rico".

La ex Miss Mundo insistió en que ni ella, ni ningún miembro de Reignite Puerto Rico, ha cometido malversación de fondos ni apropiación ilegal de los fondos federales asignados por el Gobierno de Puerto Rico.

Además de eso calificó de frívola y malintencionada la demanda, que será atendida el próximo 23 de febrero por el juez superior Alfonso S. Martínez Piovanetti, en una vista por videoconferencia.

Cabe destacar que la demanda hacía la ex Miss Mundo 2016 podría afectar a la celebración de la final de Miss Mundo, prevista para el 16 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan.

