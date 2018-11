Miss España "impresionanti"... ¡Checa sus fotos desnuda!

Orgullo por estar aquí, oficialmente representando todo lo bonito de mi tierra, mi cultura y mi gente. Trabajando para poder ser la mejor versión de mi misma, aprendiendo y mejorando como profesional y persona. Pero siempre con ilusión, la misma que de pequeña tenia viendo a esas mujeres espectaculares por televisión haciendo su pasarela, ilusión de pensar que hoy yo soy una de ellas y de tener la oportunidad de vivir algo así, una oportunidad para usar esta plataforma universal para algo transcendetal, algo que va mucho más alla de lo físico. Un mensaje de inclusión, tolerencia, respeto y sobre todo amor por una misma y por todos los demas. Me ilusiona el cambio, sentir que mi voz es fuerte y mi mensaje puede traspasar fronteras. Ilusión de pensar que se puede. ❤️��❤️ . . Proud to be here, officially representing all the beautiful things about my country, my culture and my people. Working to be the best version of myself, learning and growing as a person and as a professional. Always running through my head that dream of mine I’ve had since I was a little girl, watching those breathtaking women on TV walking on stage. It is so hard to believe that today I am one of them and that I have the opportunity to live something like this... that I have the opportunity to use this universal platform for something very meaningful that goes beyond the superficial. Bringing a message of inclusion, tolerance, respect and above all, love. Self-love and love for the ones around us. Love for all. Change brings hope to my life; feeling that my voice is strong and that my message can go beyond frontiers. I’m filled with hope, and I believe... I believe we can do this. ❤️��❤️ . W W W•M I S S U N I V E R S E•C O M

