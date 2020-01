Miss Americana: Fans de Taylor Swift REACCIONAN a su documental

La cantante Taylor Swift estrenó su nuevo documental de Netflix Miss Americana, donde trata varios aspectos desconocidos de la celebridad de la música y del cual sus fans ya están emitiendo sus primeras impresiones en las redes sociales.

Hay que destacar que la película de la cantante de "You Need To Calm Down" se estrenó en teatros seleccionados de los Estados Unidos y en la plataforma de transmisión de Netflix, siendo un material audiovisual en el que Taylor Swift documentó su viaje para encontrar su voz política y navegar por la industria de la música.

“Miss Americana” , presenta momentos cruciales en la vida de Swift, incluido el momento en que decidió hacer su primera declaración política pública en apoyo de los demócratas, así como también captura el momento íntimo en el que reveló que tenía un trastorno alimentario por primera vez.

Este documental también muestra todo lo que un fanático querría ver si se le da acceso detrás de escena y probablemente influirá en algunos de los que odian a Taylor Swift en el proceso.

Durante la película, los fanáticos presencian a Taylor Swift haciendo una demostración de una nueva canción, "Only The Young”, canción fue lanzada para coincidir con la película y que se reproduce durante los créditos finales, por lo que muchos internautas aseguran que la canción en sí, envuelve toda su película de alguna manera, usando su talento musical combinado con su nueva voz política para crear una obra maestra.

Las impresiones de Miss Americana en Twitter

Por su parte los fans de Taylor Swift no se han hecho esperar tanto en las redes sociales, en donde ya han comenzado a colocar sus primeras impresiones acerca de la experiencia que han tenido al ver “Miss Americana” en su estreno, por ello aquí te presentamos algunas de impresiones de Twitter.

Cuando Taylor dice que ningún hombre, ni siquiera de su familia puede entender lo que vive una mujer. #MissAmericana pic.twitter.com/QJnnxSNmVl — �������� ������������������ #LatAmLOVER (@cande_torresok) January 31, 2020

