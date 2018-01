Mishelle de Enamorándonos calla bocas sobre obesidad con ¡sexy video!

Como ya es costumbre para el programa de televisión Enamorándonos, cada semana unos de sus integrantes es polémica en redes sociales y esta vez no fue la excepción. Cuando no es Vanda, Damaris, La Chivis o La Bebeshita, es Mishelle, aquella exuberante participante que no para de deleitar al público con su belleza y sensualidad.

Pero cansada del bullying, del que recientemente ha sido víctima, pues a algunos cibernautas se les hace gorda, Mishelle de Enamorándonos decidió no quedarse de brazos cruzados y responder con un video que dejó a muchos con la boca abierta.

Y para callar bocas Mishelle de Enamorándonos compartió una grabación donde se desnudó frente a la cámara para mostrar que es todo lo contrario a lo que muchos piensan.

Mishelle de Enamorándonos

Apareció con un minishort y una chamarra, pero conforme iba explicando que no es gorda como algunos piensan, incluida Serrath, terminó enseñando de más y el video fue censurado, aunque poco después recuperaron la grabación y se viralizó en las redes.