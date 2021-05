Mischa Barton renunció a The OC por el "acoso por parte de los hombres"

Mischa Barton interpretó a Marissa Cooper en The O.C durante tres temporadas antes de irse en 2006, cuando el personaje fue asesinado. Sincerandose sobre su "complicada" salida del programa, alegó que fue acosada detrás de escena.

'Comenzó bastante temprano porque tuvo mucho que ver con que ellos agregaran a Rachel [Bilson] en el último minuto como, después de la primera temporada [...] una especie de acoso general por parte de algunos de los hombres en estableció ese tipo de sensación realmente horrible', relató.

“Pero, ya sabes, también me encantó el programa y tuve que construir mis propios muros y formas de lidiar con eso y la fama que se me arrojó. Simplemente lidiando con la cantidad de invasión que estaba teniendo en mi vida personal, me sentí muy desprotegida, creo que es la mejor manera de decirlo".

La actriz finalmente dejó la serie de Warner Bros., después de 3 temporadas. En La Verdad Noticias, te revelamos todos los detalles que sufrió la joven actriz durante su participación.

Mischa Barton sufrió acoso en The O.C

Mischa Barton abandonó la serie después de 3 temporadas

"Había gente en ese set que era muy mala conmigo", agregó a la publicación. "No era, como, el entorno más ideal para una chica joven y sensible que también ha sido empujada al estrellato".

Reflexionando sobre dónde empezaron a ir mal las cosas, Mischa dijo que fue cuando el programa comenzó a duplicar la cantidad de episodios para las temporadas.

También afirmó que los productores le dieron la opción de que su personaje "zarpara hacia el atardecer" o que la mataran, y ella eligió la última opción. "Sentí que era lo mejor para mí y para mi salud y solo en términos de no sentirme realmente protegido por mi elenco y equipo en ese momento''.

The OC se desarrolló de 2003 a 2007 y la querida serie de éxito fue un fenómeno cultural pop con un elenco estelar que incluye a personas como Mischa Bartron, Ben McKenzie, Adam Brody y Rachel Bilson.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.