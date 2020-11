Miranda Kerr feliz por el matrimonio de su ex-esposo, Orlando Bloom y Katy Perry

Miranda Kerr no podría estar más feliz por su familia mezclada con su ex- esposo, Orlando Bloom y su nueva pareja, Katy Perry.

La modelo de 37 años fue elogiada por Drew Barrymore durante una aparición en su programa de entrevistas el viernes por su relación con la prometida de su ex esposo Orlando Bloom, Katy Perry.

Drew Barrymore calificó la relación de Miranda Kerr y Katy Perry como "tan positiva y un ejemplo tan asombroso" de cómo deberían ser las mujeres.

"Adoro a Katy y me siento tan feliz de que Orlando haya encontrado a alguien que hace que su corazón sea tan feliz", respondió la conocida modelo, "Porque al final del día, para Flynn tener un padre feliz y una madre feliz es lo más importante".

¿Qué opina del romance de Bloom y Katy?

Miranda Kerr y Orlando Bloom, que estuvieron casados de 2010 a 2013, comparten un hijo de 9 años, Flynn. La modelo se volvió a casar en 2017 con el cofundador y director ejecutivo de Snapchat, Evan Spiegel. La pareja comparte dos hijos: Hart de 2 años y Myles de 1 año.

"Estoy tan agradecida de que Orlando y Katy se hayan encontrado, y estoy tan agradecida de haber encontrado a mi increíble esposo y de que todos realmente nos respetamos. Cuando se trata de ocasiones especiales, cuando tenemos que estar juntos, lo solucionamos para hacer compromisos [sobre] qué es lo mejor para toda nuestra familia”.

"Realmente siempre pensamos en lo que es lo mejor para Flynn, y creo que eso es lo más importante".

Miranda Kerr y Orlando Bloom recibieron a su único hijo en enero 2011

Como te informamos en La Verdad Noticias, Katy Perry y la estrella de Carnival Row le dieron la bienvenida a su hija Daisy en agosto. Tras la noticia, Miranda Kerr felicitó a la pareja por su primer hijo juntos.

"Estoy tan feliz por ustedes. No puedo esperar para conocerla", escribió Miranda Kerr en Instagram.

Mientras Katy Perry se preparaba para regresar al trabajo después de dar a luz, Miranda Kerr también la animó.

Miranda Kerr desea buena suerte a Katy Perry a su regreso a American Idol

ET habló con Katy Perry en octubre, donde elogió a Orlando Bloom por ser un gran padre para su bebé.

"Pero papá está haciendo un gran trabajo. Papá ha intervenido", agregó Katy Perry sobre Orlando Bloom. "He visto el Bjorn en él, lo he visto con la botella, he visto todas las fotos. Está todo bien".

