Si tenías la edad para mirar las series de acción real de Nickelodeon a finales de los 2000, es muy probable que alguna vez hayas escuchado que Miranda Cosgrove salió con un miembro de Big Time Rush, pero ¿qué tan real es este icónico rumor de tu primera adolescencia?

Retrocedamos el reloj diez años atrás: iCarly es un éxito rotundo. Un par de años antes de la emisión final del show, Nick estrena Big Time Rush, el formato de serie que dio vida a una boy band con gran impacto musical.

En 2009, cuando Miranda ya era toda una estrella juvenil, Big Time Rush estrenaba su primera temporada y los rumores de que se había fijado en uno de los nuevos talentos de la industria, quien es tres años mayor que ella.

¿Alguna vez se confirmó su relación Aprovechando que está por estrenarse el reboot de iCarly, La Verdad Noticias te comparte los detalles que existen sobre este tema.

Sí, Miranda Cosgrove salió con un miembro de Big Time Rush

El afortunado fue James Maslow, con quien Miranda Cosgrove sostuvo una relación entre marzo de 2007 y febrero de 2009. En ese momento, Miranda tenía apenas 14 años y James 17, pero todo parece indicar que la relación fue buena, pues hasta donde sabemos siguen siendo amigos.

De acuerdo con el sitio J-14, la relación de Cosgrove con el cantante de Big Time Rush fue muy secretiva, por lo que incluso hoy día es muy poco lo que sabemos acerca de la parejita. No deja de ser interesante que anduvieron dos años ¡y muchos de nosotros ni siquiera lo imaginamos!

Miranda Cosgrove es discreta con su vida amorosa

Miranda Cosgrove en iCarly.

Quienes siguieron a Miranda Cosgrove durante toda su etapa en iCarly recordarán que nunca se sabía cuando la joven estrella estaba saliendo con alguien, pues ella siempre prefirió mantener su vida personal fuera del ojo público, y así siempre ha sido con sus parejas sentimentales.

“Solo he tenido un novio serio, pero salimos durante tres años”, dijo Cosgrove en una entrevista para Seventeen en 2011. “Este chico en verdad me gustaba. La gente dice que hay una persona de la que nunca se olvida y me identifico con eso. Aunque ya no hablamos mucho, él será el que se escapó”.

¿Cómo te agarró la noticia de que Miranda Cosgrove salió con un miembro de Big Time Rush? Déjanos tus comentarios.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.