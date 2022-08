Miranda Cosgrove rompe en silencio tras declaraciones de abuso de Jennette McCurdy

Jennette McCurdy y Miranda Cosgrove son dos actrices que saltaron a la fama internacional después de protagonizar durante 7 temporadas la serie para niños y adolescentes iCarly

Por lo que era inevitable que los medios buscaran las declaraciones de Miranda tras las revelaciones de McCurdy en su libro “i’m Glad My Mom Died”.

Y es que cómo te contamos en La Verdad Noticias, la actriz que encarnó a Sam reveló que sufrió abuso por parte de alguien que describió como “El Creador” cuando era estrella del canal infantil, motivo por el que Miranda Cosgrove emitió su opinión.

Esto dijo Miranda Cosgrove sobre el abuso a Jennette McCurdy

Miranda Cosgrove dijo desconocer la situaciónd e Jennette McCurdy

Entre las revelaciones que hizo Jennette McCurdy, afirma que siendo menor de edad fue invitada a beber alcohol, además de que fue fotografíada en bikini por un hombre al que llamó El Creador (quién muchos creen que es Dan Scheneider, creador de iCarly).

Por lo que Cosgrove quien continúa interpretando a Carly Shay en el reboot de iCarly en Paramount+, dijo desconocer la situación por la que pasó Jennette.

En una reciente entrevista para The New York Times, la estrella expresó que no se percató de lo que estaba pasando.

"Cuando eres joven, estás demasiado metido en tu propio mundo y no te das cuenta de que otras personas están pasando por cosas mucho más difíciles que tú. No te imaginas eso de la persona que hace reír a todo el set todos los días", dijo.

¿Quién es Dan Schneider?

Bueno, creo que se ha hablado poco del caso de Dan Shneider, comúnmente llamado "el pedófilo de Nickelodeon". Uno de los productores y escritores que más daño ha hecho en la historia de la televisión, a mi parecer, y que no ha pagado por todo el daño que ha hecho. pic.twitter.com/CT9L0Szq50 — Maika Dimitrescu (@MaikuBIfruta) September 10, 2018

Dichas declaraciones han revivido el fuerte rumor de que Dan Schneider, un famoso productor ejecutivo de Nickelodeon y responsable de muchos shows famosos del canal como iCarly, Kennan y Kell, Victorius, El Show de Amanda entre otros, tuvo conductas cuestionables con niños mientras trabajó para el canal.

Los rumores afirman que Dan Schneider usó su poder para acceder a las estrellas infantiles de quienes abusó de alguna forma, e inclusive se le ha acusado de tener un fetiche de pies y sexualizar a las actrices siendo menores de edad.

Una de las historias conocidas es la de Amanda Bynes, ex estrella de la cadena que actuó en los éxitos del canal All That y el Show de Amanda y de la que inclusive ha denunciado en múltiples ocasiones haber sido abusada.

Además de Alexa Nikolas, quien dio vida a Nicole en Zoey 101 y quien también dijo haber sido abusada mientras estuvo trabajando en el canal.

A pesar de que se han realizado investigaciones en 2018 se determinó que no había evidencia que vincula a Dan Schneider con una conducta inapropiada con menores de edad, aunque también se dio a conocer que varios empleados lo acusaron de maltrato verbal.

