Miranda Cosgrove afirma que Sam Puckett será recordada en el reboot de iCarly

Desde que Paramount Plus anunció que iCarly regresaría a las pantallas, se cuestionó si Jennette McCurdy estaría entre el reparto, sin embargo, ella misma dijo que no volvería actual, o por lo menos de manera reciente. Entonces Miranda Cosgrove quien da vida a Carly dijo que Sam Puckett será recordado.

Han pasado nueve largos años desde que se emitió el último episodio de iCarly, una serie que se estrenó en Nickelodeon en el 2007 y la cual duró varias temporadas al aire.

¿Qué pasó con el programa de iCarly? Últimos detalles y estreno, es lo que averiguaremos en La Verdad Noticias, por lo pronto se ha confirmado la ausencia de Sam cosa que ha tenido disgustados a los fans de iCarly. Al respecto la actriz Miranda Cosgrove confirmó en una entrevista para Comicbook que sí será mencionada.

Cosgrove dijo: “Claro, definitivamente mencionaremos a Sam en el primer episodio, y en varios más, así que definitivamente sabrás qué pasó con ella”.

Así mismo, dejó saber que hizo todo lo posible para que Jennette McCurdy regresará a ICarly con su personaje pero llegaron a comprender que la exactriz desea centrarse en proyectos personales.

¿Por qué Sam Puckett no será parte de iCarly 2021?

El rostro de Sam Puckett no estará en iCarly.

¿Jennette McCurdy y Miranda Cosgrove siguen siendo amigas tras “iCarly”? esta es una de las interrogantes que existe entre los fans de la serie, ya que algunos sugieren que su enemistad ha sido la razón por la que McCurdy no regresa a la serie.

Por su parte, Jennette McCurdy dijo que no formará parte de la nueva versión de iCarly ya que se ha retirado de la actuación y que por el momento está contenta con ser escritora y directora.

En su momento la actriz quien dio vida a Sam dijo: “Renuncié hace unos años porque inicialmente no quería hacerlo. Mi mamá me puso ahí cuando tenía 6 años y luego a los 10 u 11 años. Yo era el principal apoyo financiero para mi familia, que no tenía mucho dinero, y esta era la salida”.

¿Qué pasó con Miranda Cosgrove?

Miranda Cosgrove no fue nombrada por mucho tiempo debido a su poco éxito como actriz.

Aunque son muchos motivos por los cuales Miranda Cosgrove no volvió a ser contratada como actriz, en esta ocasión, en La Verdad Noticias, te dejamos ocho motivos.

El primero ocurrió después de no tener éxito musical de Miley Cyrus ya que su carrera musical fue duramente criticada, por lo que no alcanzó el éxito de Miley Cyrus, Demi Lovato, Selena Gomez y otras estrellas de Disney.

También sufrió un accidente de tránsito cuando realizaba una gira musical en donde se le rompió la pierna y tuvo que cancelar 25 conciertos de su gira. Después de lo sucedido desapareció del ojo público.

Realizó muchas demandas tras el accidente de tránsito, demandó a su chofer y al chofer del otro automóvil por dejarla “desfigurada y arruinarle la normalidad de su vida” y no conforme su madre pidió 2 millones de dólares para subsanar los tickets de los conciertos cancelados.

Miranda Cosgrove dejó la Universidad para dedicarse a la actuación de por vida, es por esto que decidió dejarla para estudiar cine. Sin embargo, durante esa temporada también rechazó varias propuestas que pudieron haber contribuido en su carrera.

Luego en lo que parece ser un aire de arrepentimiento abandonó su carrera de cine para estudiar Psicología lo cual reveló que ella tiene otros intereses aparte de la industria del entretenimiento.

Cuando decidió tener un regreso a la TV fue todo un fracaso. Esto ocurrió en la serie “Girlfriend in a Coma” pero esto nunca se hizo realidad, debido a que la actriz principal abandonó el proyecto. Y cuando por fin consiguió actuar en la serie de NBC “CROWDED”, la serie fue destrozada por la crítica y casi nadie la vio.

También formó parte de una película de terror pero ningún cine quiso exhibirla. “Intruders” se terminó en 2015, pero la crítica era tan mala que ni siquiera llegó a los cines y pasó directo al DVD. De hecho el film obtuvo apenas un 21% de aceptación en Rotten Tomatoes.

Uno de los más grandes problemas es que no sale de su zona de confort, ya que siempre termina volviendo a papeles infantiles, como cuando dobló la voz de Margo en “Mi Villano Favorito” y ahora Miranda Cosgrove comparte la primera foto del reboot de "iCarly".

¿Cómo se llama el novio de Miranda Cosgrove?

Hasta el momento se le conocen dos novios a Miranda Cosgrove.

Una de las cosas que sí llama la atención es su vida privada, con respecto a ello ya hemos hablado en La Verdad Noticias cuando Miranda Cosgrove cambió de look, pero otra de las cuestiones es quién es su novio.

En cuanto a la vida amorosa de la joven actriz, ha estado relacionada con James Maslow, de hecho se dice que la actriz fue su primera novia famosa del actor. Y su relación se dio mientras estuvo al aire iCarly.

La más reciente relación de Miranda Cosgrove que se sabe es con Nat Wolff. En 2008 se rumoreaba que él y la actriz estaban saliendo pero ambos lo negaron. Años después la actriz y cantante terminaría admitiendo que era real, de hecho la canción "Kissin u" hablaba de él.

