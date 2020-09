Mírame lo que nunca te dije reúne a papá de Daniel Zamudio con asesino de su hijo

En el año 2012 el asesinato de Daniel Zamudio conmocionó a Chile, pues despertó conciencia sobre la violencia homofóbica y la protección de los derechos de la comunidad LGBT, donde nació la ley Zamudio.

Tras casi 8 años del crimen, la periodista Paulina de Allende-Salazar lanzó su nuevo programa ‘Mírame, lo que nunca te dije’, donde reunió a Iván Allende, padre de Daniel, con uno de los condenados por el asesinato de su hijo.

Después de la condena, el debut del programa consiguió una gran audiencia tras el anuncio del reencuentro cara a cara con el asesino y el padre de la víctima, donde finalmente pudieron hablar por primera vez.

Iván Zamudio habla con asesino de su hijo en Chile

Mírame lo que nunca te dije reúne a papá de Daniel Zamudio con asesino de su hijo

La primera emisión del programa fue durante este jueves 3 de septiembre, donde la periodista Paulina de Allende-Salazar invitó a ambos personajes para contar su versión de la historia en un episodio cargado de tensión.

Finalmente se logra el encuentro entre el condenado por el homicidio de Daniel Zamudio y su padre, el cual fue realizado en el Parque San Borja, el mismo lugar donde ocurrieron los hechos.

El diálogo entre ambos fue tenso. "yo tengo un dolor, tú tenís una carga", dijo Zamudio, mientras que Mora respondió que "hay mucho entremedio que no es como fue". Ante esto Iván dijo que el vio que la actitud de Fabián durante el juicio era de que quería decir algo y que este era el momento para hacerlo.

El asesinato del que todo Chile se enteró

A pesar de que Fabián Mora trató de disculparse y tratar de compadecerse del dolor de Iván Zamudio por la muerte de su hijo, este no le creyó ni una sola palabra, diciéndole que "aquí no hay cariño, aquí no hay perdón. No voy a cambiar porque llevo siete años con la misma carga".

Te puede interesar: Ámbar Cornejo: Chilenos la despiden con emotivo homenaje y caravana

Finalmente Mora le pidió perdón a Zamudio por el asesinato de su hijo. "Perdón por no haber hecho algo más, pero era un pendejo de mierda". La respuesta de Iván fue que "yo tengo que ver si te creo o no te creo. Pero tu cara me dice más que tu historia".