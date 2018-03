Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México.- Mira los primeros pasos del hijo de Marjorie de Sousa Marjorie de Sousa enterneció redes sociales al publicar un video de los primeros pasos de su hijo Matías Gregorio, a quien procreó con Julián Gil. La actriz destacó que, con 10 meses de edad, su primogénito ya camina aunque todavía necesita ayuda. La exreina de belleza, de 37 años, señaló en la descripción del video que pese a sus intentos el pequeño no quiere gatear. “Todo el mundo me dice que es importante para el desarrollo de nuestros hijos, pero Mati solo quiere que le den la mano y caminar, se enoja si lo pongo en posición de gateo”, comentó. [embed]https://www.instagram.com/p/BcXYzaXHKr0/[/embed] De Sousa precisó, a sus cuatro millones de seguidores de Instagram, que ella también fue una bebé que no gateo y que dio sus primeros pasos a una edad muy temprana. Los admiradores de la venezolana enloquecieron con el video, que consiguió en menos de 24 horas casi medio millón de reproducciones y se desvivieron en halagos para el hijo de la protagonista de telenovelas. “Deja que experimente solo y aprenda por sí solo”, “Él se siente capaz de dar pasos y no de gatear es una señal buena”, “Cada bebé es distinto y no dejes que los médicos lo encasillen”, señalaron algunos de los usuarios. [embed]https://www.instagram.com/p/BcI5W__n9mw/[/embed]

