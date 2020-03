Mira lo que hace Billie Eilish con su nuevo amor sobre el sofá

En un video que está circulando por las redes, se ha visto a la famosa cantante Billie Eilish sentada en un sofá con su nuevo amor, una hermosa mascota.

En el video que sorprendido a todos sus fanáticos se puede ver a la cantante disfrutando de un tiempo de calidad con su perrito, una mascota bellísima y extravagante.

Billie Eilish Pirate mejor conocida como Billie Eilish es una cantante y compositora estadounidense de 18 años de edad que desde muy pequeña ha llamado la atención de todos los medios de comunicación por su particular forma de ser y su extravagante música.

Unas de las cosas que caracteriza a Billie Eilish es su usual ropa ancha pues nunca le ha gustado utilizar ropa pegada al cuerpo como lo hacen artistas de su edad.

Además, la cantante ha destacado por su misteriosa forma de ser y actitud aburrida, pero en estos días he demostrado que no todo es lo que aparenta.

En otras ocasiones se ha fotografiado a la artista con muchos animales, en especial perros, quienes son los favoritos de Billie, puesto que logran sacarle su lado más tierno.

En fechas pasadas la cantante fue recibida por cuatro cachorros, quienes jugaron con la ganadora de los Grammys durante sus ensayos en el American Airlines Arena antes de su concierto.

Billie Eilish vs Bhad Bhabie

En días pasados durante un Instagram Live, un fan le consultó a la rapera Bhad Bhabie si todavía era amiga de Eilish, a lo que ella contestó: "Creo que soy amiga de Billie, no sé si Billie es mi amiga. Cada vez que le escribo y le doy mi número, ella no me envía mensajes de texto. Quiero decir, no sé, supongo que eso es lo que sucede cuando las perras se hacen famosas. Podría ser eso. No estoy tropezando, se quiénes son mis verdaderos amigos".

Billie aún no da respuesta a estas acusaciones, pero esperamos que la amistad perdure.