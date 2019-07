Mira las terrorificas imagenes de IT! que recién salieron a la luz

La terrorífica novela de Stephen King está por regresar a la pantalla grande con su capítulo 2, se trata de It, mejor conocida como “Eso, el payaso” o bien, el payaso Pennywise, aunque es solamente una versión de la criatura que se convierte en numerosas formas.

Hace unos días la revista Entertainment Weekly mostró nuevas imágenes de la cinta que está próxima a estrenarse en este 2019, donde aparece uno de los actores más esperados James McAvoy, quien interpretará a Billy en su versión adulta.

En ese sentido, McAvoy dio declaraciones sobre la cinta, y dijo que estará muy apegada a la novela de Stephen King, por lo que los fanáticos del libro pueden estar muy tranquilos.

“Y, de hecho, de una forma rara esta película se parece a la estructura del libro en el aspecto en que va y viene hacia y desde el pasado”, reveló el actor.

Según lo relatado por el medio Tomatazos, la novela It: Chapter two, se basa en el regreso de la pandilla a su pueblo, pues tras recibir una llamada de Mike, el único que aún vive en su ciudad, asegura que It está vivo, por lo que llama a sus amigos para continuar con la promesa de matar a Pennywise.

En las fotografías que se filtraron podemos observar una escena en las alcantarillas con Billy y Ritchie, además de una fotografía con los niños que protagonizaron la película pasada.

Según declaraciones pasadas, esta película de “Eso” contará con la escena más sangrienta de la historia, y de hecho en el tráiler pudimos ver algunas escenas llenas de terror.

En esta nueva aventura, los protagonistas deberán volver al lugar donde tuvieron sus encuentros con “Eso” para recordar cómo acabaron con él la primera vez, pues lo han olvidado, así como pudimos observar en el primer tráiler, protagonizado por Beverly.