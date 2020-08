Mira las increíbles presentaciones de Jennifer Hudson, Prince Royce en la DNC

Jennifer Hudson se robó el espectáculo en la Convención Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés Democratic National Convention) el miércoles por la noche, interpretando "A Change Is Gonna Come" de Sam Cooke dentro del hermoso Centro Cultural de Chicago, aunque Prince Royce no se quedó atrás.

Jennifer Hudson impactó con su presentación en la DNC

La presentación de Jennifer Hudson en la DNC

Como era de esperar, Hudson impactó, llevando sus habilidades vocales al nivel de Broadway a un himno atemporal por la justicia racial y la esperanza. Pero el momento verdaderamente asombroso llegó durante el último verso cuando Hudson decidió tocar con la acústica del edificio y se alejó del micrófono para cantar las últimas líneas. Fue, por decir menos, una impresionante demostración de su talento.

En la tercera noche del DNC también actuaron Billie Eilish, cantando su nuevo sencillo "My Future", y Prince Royce, quien realizó una interpretación bilingüe de "Stand By Me" mientras caminaba por un sendero cubierto de arte callejero. Aún faltan las actuaciones de Maggie Rogers y Leon Bridges en Night One y John Legend en Night Two. El jueves 20 de agosto por la noche una actuación de los Chicks cerrará el evento.

El DNC todavía se está llevando a cabo en Milwaukee, Wisconsin, a pesar de la pandemia de Covid-19 en curso. Sin embargo, todas las actuaciones del evento han sido pregrabadas y se retransmitirán de forma remota. Todo el evento de la Convención Nacional Demócrata se puede ver en el sitio DemConvention.com.