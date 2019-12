Mira la SORPRESA que realizaron Kendall y Kylie a la Celebrity Caitlyn Jenner

La familia Jenner siempre tiene algo que decir, y en esta ocasión Kendall y Kylie se ganan el corazón de sus fans por la sorpresa de bienvenida a Caitlyn Jenner, en su regreso a casa después de haber sido eliminada del reality show I’m a Celebrity... Get me out of here.

Caitlyn no pudo ignorar este gran acto de amor y compartió una fotografía de este emotivo momento con sus más de 9 millones de seguidores con el siguiente mensaje “Gracias, mis bebés Kendall y Kylie”.

Únete a nosotros en Instagram

En esta imagen se puede observar una decoración realizada con globos rosas, blancos y dorados con la palabra “Welcome Home (Bienvenida a casa)”; y como fondo de esta gran postal se puede ver el espíritu navideño que invade la casa de las Jenner con un árbol navideño y artículos decorativos de la temporada decembrina.

Los seguidores de esta gran celebrity de más 70 años no tardaron en reaccionar a esta imagen con felicitaciones, emoticones y comentarios bien intencionados como “Te amamos”, “disfruta el tiempo en familia” y “tu familia necesita estar muy orgullosa de ti”, entre otros. A tan sólo unas horas esta adorable fotografía llegó a más de 300,000 mil likes.

¡ADIÓS A LA JUNGLA!

Caitlyn Jenner I’m a Celebrity... Get me out of here

Recordemos que Caitlyn estuvo participando en el programa de supervivencia británico “I’m a Celebrity… Get me out of here!” en el cual un grupo de artistas deben vivir en un campamento de la selva australiana, estando allí deben superar una serie de retos y ganar los votos de la audiencia para finalmente proclamarse rey o reina de la jungla.

Te puede interesar: Caitlyn Jenner va a ser MADRE de un bebé a sus 70 años ¿Está embarazad@? (FOTOS)

La salida de Jenner también dió de qué hablar, pues se comenta que es la primera celebridad en caminar en solitario fuera del show. Sin embargo sus familiares aseguran que esto se debió una mala jugada por parte de los productores del programa que seguramente buscaban fabricar esta triste historia, pues ninguno de ellos fue notificado de la salida de Caitlyn.