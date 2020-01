Mira el VIDEO del playback de Belinda; fue duramente criticada

La cantante y actriz española Belinda estuvo enferma de influenza desde hace varios días, por lo cual tuvo que cancelar su presentación en un sitio de León, Guanajuato. Pero bastaron unas semanas para que la estrella se recuperara y re programara una nueva fecha en The Normal Club, de León, donde había cancelado su show antes.

Sin embargo, la intérprete de “Bella Traición”, probablemente no se había recuperado del todo de su estado de salud por lo que tuvo que recurrir al siempre confiable playback para interpretar sus más famosas canciones.

Pero contrario a lo que muchos creerían, el público y los fans sí notaron el “doblaje” que estaba haciendo Belinda de su propia voz, por lo que la llenaron de comentarios negativos y críticas por no cantar en vivo.

Ante la fuerte invasión de comentarios contra el showcase de Belinda, los verdaderos fans de la cantante salieron a defenderla, afirmando que ella debe cuidar su voz ahora que está saliendo de su enfermedad, por lo cual no debe ser tan juzgada por querer cuidar su salud.

"Belinda está muy enferma y eso no lo ven algunos 'fans'. Ella como toda una profesional se presenta en los eventos que tiene contrato sin ninguna excusa, sabiendo que está súper enferma de su garganta. Eso, señores, es PROFESIONALISMO. Haga o no haga playblack", declaró un usuario de redes sociales.

Dejen de criticar a @belindapop por el Play Back ha estado enferma de la garganta además ha tenido muchos ensayos y tiene que cuidar su voz así que por mi estuvo bien.



Además de que Beli casi nunca hace eso, yo siento que fue por salud y por contrato. — Belinda Chihuahua (@BelindaNCG) January 26, 2020

Belinda tendrá que cuidarse para su estreno en teatro

Probablemente Belinda haya preferido no interpretar sus éxitos en vivo porque debe preparar su voz y energías para su estreno en el teatro musical con la puesta en escena, “Hoy no me puedo levantar”, donde participará a lado del cantante Yahir. de igual manera, se dice que posiblemente Beli realice un dueto en TV Azteca a lado de la cantante y actriz Danna Paola.

Hasta el momento, Belinda no ha dado declaración alguna sobre su presunto playback en León Guanajuato, pero sus seguidores continúan defendiendo a la artista por darle prioridad a su recuperación y también por ser profesional y sí presentarse en su show.

